Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DUBOKO POČAŠĆEN

Rama otkrio da je dobio Trumpov poziv da Albanija bude predstavljena u Odboru za mir za Gazu

Ne mogu biti ponosniji na Albaniju i na sve što smo učinili ovih godina, pretvarajući je u drugačiju, dostojanstvenu i globalno poštovanu državu

Premijer Republike Albanije Edi Rama. AP

Anadolija

18.1.2026

Premijer Albanije Edi Rama potvrdio je da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio poziv Albaniji da bude predstavljena u Odboru za mir za Gazu.

Rama je na društvenim mrežama naveo da je duboko počašćen ličnim pozivom predsjednika Trumpa da predstavlja Albaniju u Odboru za mir, koji je opisao kao novu međunarodnu organizaciju osmišljenu na Trumpovu inicijativu.

Naglasio je da je Albanija pozvana kao osnivačka članica ovog odbora, ocijenivši to kao međunarodno dostignuće koje je do prije samo nekoliko godina bilo potpuno nezamislivo.

- Ne mogu biti ponosniji na Albaniju i na sve što smo učinili ovih godina, pretvarajući je u drugačiju, dostojanstvenu i globalno poštovanu državu kao nikada ranije. Isto tako, ponosan sam i na nivo na koji smo podigli naše strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, budući da smo, uz posebno poštovanje i uvažavanje predsjednika Donalda Trumpa, pozvani da budemo dio međunarodnog odbora koji je on lično osnovao i kojim predsjedava, kako bismo zajedno radili - napisao je Rama.

Predsjednik SAD-a Donald Trump u četvrtak je najavio formiranje Odbora za mir za Pojas Gaze.

U međuvremenu, Bijela kuća je u petak objavila članove novog tehnokratskog komiteta koji će nadzirati tranziciju vlasti u Pojasu Gaze, kao dio Trumpovog plana od 20 tačaka za okončanje, kako je navedeno, genocidnog rata Izraela na toj teritoriji.

# ALBANIJA
# EDI RAMA
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.