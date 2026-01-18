Rama otkrio da je dobio Trumpov poziv da Albanija bude predstavljena u Odboru za mir za Gazu

Premijer Albanije Edi Rama potvrdio je da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio poziv Albaniji da bude predstavljena u Odboru za mir za Gazu.

Rama je na društvenim mrežama naveo da je duboko počašćen ličnim pozivom predsjednika Trumpa da predstavlja Albaniju u Odboru za mir, koji je opisao kao novu međunarodnu organizaciju osmišljenu na Trumpovu inicijativu.

Naglasio je da je Albanija pozvana kao osnivačka članica ovog odbora, ocijenivši to kao međunarodno dostignuće koje je do prije samo nekoliko godina bilo potpuno nezamislivo.

- Ne mogu biti ponosniji na Albaniju i na sve što smo učinili ovih godina, pretvarajući je u drugačiju, dostojanstvenu i globalno poštovanu državu kao nikada ranije. Isto tako, ponosan sam i na nivo na koji smo podigli naše strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, budući da smo, uz posebno poštovanje i uvažavanje predsjednika Donalda Trumpa, pozvani da budemo dio međunarodnog odbora koji je on lično osnovao i kojim predsjedava, kako bismo zajedno radili - napisao je Rama.