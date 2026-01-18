Amerikanci ubili teroristu povezanog s Al-Kaidom: Tvrde da je odgovoran za napad na njihove vojnike

Iskusni vođa terorističke mreže, povezan s Al-Kaidom, likvidiran je u američkim zračnim napadima, nakon što su u zasjedi Islamske države prošlog mjeseca stradala tri Amerikanca.

Bilal Hasan al Jasim, koji je imao direktnu ulogu u napadu u kojem su u Siriji ubijena dva američka vojnika i civilni prevodilac, prema navodima zvaničnika, eliminisan je tokom treće runde uzvratnih udara. Ti napadi su u petak bili usmjereni na sjeverozapad Sirije.

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) opisala je Jasima kao „iskusnog terorističkog vođu koji je planirao napade i bio direktno povezan“ sa zasjedom izvedenom 13. decembra.

- Smrt terorističkog operativca povezanog sa smrću tri Amerikanca pokazuje našu odlučnost u progonu terorista koji napadaju naše snage - izjavio je admiral Bred Kuper (Brad Cooper), komandant Centralne komande SAD-a.