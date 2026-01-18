Amerikanci ubili teroristu povezanog s Al-Kaidom: Tvrde da je odgovoran za napad na njihove vojnike

Iskusni vođa terorističke mreže, povezan s Al-Kaidom, likvidiran je u američkim zračnim napadima, nakon što su u zasjedi Islamske države prošlog mjeseca stradala tri Amerikanca.
Bilal Hasan al Jasim, koji je imao direktnu ulogu u napadu u kojem su u Siriji ubijena dva američka vojnika i civilni prevodilac, prema navodima zvaničnika, eliminisan je tokom treće runde uzvratnih udara. Ti napadi su u petak bili usmjereni na sjeverozapad Sirije.
Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) opisala je Jasima kao „iskusnog terorističkog vođu koji je planirao napade i bio direktno povezan“ sa zasjedom izvedenom 13. decembra.
- Smrt terorističkog operativca povezanog sa smrću tri Amerikanca pokazuje našu odlučnost u progonu terorista koji napadaju naše snage - izjavio je admiral Bred Kuper (Brad Cooper), komandant Centralne komande SAD-a.
- Nema sigurnog mjesta za one koji provode, planiraju ili inspirišu napade na američke građane i naše borce. Pronaći ćemo vas - dodao je.
Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) poručio je u objavi na mreži X: „Nikada nećemo zaboraviti i nikada nećemo popustiti.“
Podsjećamo, u zasjedi koja se dogodila prošlog mjeseca poginuli su narednik Edgar Brian Torres-Tovar, narednik William Nathaniel Howard te civilni prevodilac Ayad Mansoor Sakat. Nakon tog napada, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) pokrenuo je vojnu operaciju protiv „ISIL-ovih nasilnika“ koji su se, prema njegovim riječima, ponovo organizovali nakon što je sirijski diktator Bašar el Asad (Bashar al-Assad) svrgnut u decembru 2024. godine.
Tramp je naglasio da američke snage djeluju zajedno sa sirijskim trupama, ističući kako je sirijski predsjednik Ahmed al-Šara (Ahmed al-Sharaa) „izuzetno ljut“ zbog zasjede u kojoj su poginuli Amerikanci.
Do sada, prema tvrdnjama američke vojske, u Siriji je pogođeno više od 100 ciljeva Islamske države.