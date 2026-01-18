Oglasile se evropske zemlje kojima Tramp prijeti sankcijama zbog Grenlanda: Njihova poruka je bila jasna

Osam evropskih država objavilo je zajedničko saopćenje kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o povećanju carina, upozorivši da bi takvi potezi mogli „podrivati transatlantske odnose i nositi rizik opasne silazne spirale“.

Među zemljama potpisnicama izjave nalaze se Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Holandija, Norveška, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, prenosi televizijska mreža Sky News.

- U potpunosti stojimo u solidarnosti sa Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda. Nadovezujući se na proces započet prošle nedelje, spremni smo da učestvujemo u dijalogu zasnovanom na načelima suvereniteta i teritorijalnog integriteta, koja snažno podržavamo - navodi se u zajedničkom saopćenju.

U dokumentu se dodatno naglašava da će ova grupa država „nastaviti da stoji ujedinjeno i koordinisano i da su posvećene očuvanju suvereniteta“.

- Kao članice NATO-a, posvećeni smo jačanju arktičke bezbjednosti kao zajedničkog transatlantskog interesa - dodaje se u izjavi.

Saopćenje se osvrće i na nedavnu, unaprijed koordinisanu dansku vojnu vježbu održanu na Grenlandu, za koju se ističe da „odgovara ovoj nužnosti i da ne predstavlja prijetnju nikome“.

Podsjećamo, američki predsjednik je jučer na društvenoj mreži Truth Social (Truth Social) objavio da će carine u iznosu od 10 posto biti uvedene za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Holandiju i Finsku. Riječ je o državama koje su, nakon njegovih najava da želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland, poslale svoje vojnike na to ostrvo.

Tramp je također najavio da će se ove carine povećati na 25 posto od 1. juna te da će ostati na snazi sve dok se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda.