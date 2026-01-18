Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POZIVAJU SE NA RODBINU

Izvori iz Irana tvrde: Mladić koji je postao simbol otpora režimu, ipak, pogubljen?

Soltani je brutalno usmrćen u pritvoru i to prije nego što mu je sud uopće izrekao kaznu

Erfan Soltani. Platforma X

S. S.

18.1.2026

Prema informacijama iz Irana, mladi demonstrant Erfan Soltani, za kojeg se strahovalo da bi mogao biti pogubljen, navodno je ubijen dok se nalazio u pritvoru u gradu Karadžu.

Ovu tvrdnju je na Instagramu objavila Šole Pakravan, majka Rejhane Džabari, koja je pogubljena 2014. godine nakon što je ubila muškarca koji ju je silovao. Pakravan je navela da joj je informaciju potvrdila bliska rođaka Erfana Soltanija.

Kako je istaknula, Soltani je brutalno usmrćen u pritvoru i to prije nego što mu je sud uopće izrekao kaznu.

Podsjećamo, prije tri dana iranski državni mediji objavili su da Erfan Soltani (26), uhapšen 10. januara tokom protesta, nije osuđen na smrt. Tada je saopćeno da se nalazi u centralnom zatvoru u Karadžu te da je optužen za zavjeru protiv unutrašnje sigurnosti države i propagandne aktivnosti protiv režima. Prema tim navodima, smrtna kazna se ne primjenjuje na takve optužbe ukoliko ih sud potvrdi, prenio je Reuters.

Ranije su tužioci u Teheranu najavili da će protiv uhapšenih demonstranata biti podignute optužnice za krivično djelo „moharebeh“, odnosno vođenje rata protiv Boga.

Nakon toga su se u medijima pojavile informacije da je osoba identifikovana kao Erfan Soltani osuđena na smrt, što bi ga učinilo prvim demonstrantom kojem je izrečena takva kazna. U međuvremenu, više od 10.600 ljudi uhapšeno je tokom protesta koji su počeli 28. decembra prošle godine, izazvanih padom vrijednosti iranske valute i teškom ekonomskom situacijom.

Organizacija Amnesty International potom je pozvala iranske vlasti da odmah obustave sva pogubljenja, uključujući i ono koje je prijetilo Erfan Soltaniju.

# IRAN
# ERFAN SOLTANI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (27)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.