Izvori iz Irana tvrde: Mladić koji je postao simbol otpora režimu, ipak, pogubljen?

Prema informacijama iz Irana, mladi demonstrant Erfan Soltani, za kojeg se strahovalo da bi mogao biti pogubljen, navodno je ubijen dok se nalazio u pritvoru u gradu Karadžu.

Ovu tvrdnju je na Instagramu objavila Šole Pakravan, majka Rejhane Džabari, koja je pogubljena 2014. godine nakon što je ubila muškarca koji ju je silovao. Pakravan je navela da joj je informaciju potvrdila bliska rođaka Erfana Soltanija.

Kako je istaknula, Soltani je brutalno usmrćen u pritvoru i to prije nego što mu je sud uopće izrekao kaznu.

Podsjećamo, prije tri dana iranski državni mediji objavili su da Erfan Soltani (26), uhapšen 10. januara tokom protesta, nije osuđen na smrt. Tada je saopćeno da se nalazi u centralnom zatvoru u Karadžu te da je optužen za zavjeru protiv unutrašnje sigurnosti države i propagandne aktivnosti protiv režima. Prema tim navodima, smrtna kazna se ne primjenjuje na takve optužbe ukoliko ih sud potvrdi, prenio je Reuters.