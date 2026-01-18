Ubio najboljeg prijatelja i načelnika općine zbog žene: Bili nerazdvojni, a onda je stigao poziv "dođite po mene, ja sam ga ubio"

Selo Litovuni, u općini Makrinija u grčkoj regiji Aitolokarnanija, zavijeno je u tugu i nevjericu nakon ubistva načelnika Kostasa Aleksandrisa (51), za koje se sumnjiči njegov nekadašnji bliski prijatelj.

Prema navodima mještana, Aleksandris i 45-godišnji osumnjičeni godinama su bili nerazdvojni, ali su se njihovi odnosi ozbiljno narušili nakon što je načelnikova supruga imala vezu s osumnjičenim i napustila muža na oko godinu dana. Iako se kasnije vratila Aleksandrisu, taj potez je, kako tvrde mještani, dodatno produbio sukob između dvojice muškaraca.

Mještani opisuju Aleksandrisa kao čovjeka koji je pokušavao sačuvati porodicu i mir u zajednici, ali ističu da su napetosti i otvoreni sukobi između njega i osumnjičenog bili česti, uz međusobne prijetnje koje su uznemiravale selo.

Preliminarni rezultati istrage ukazuju na to da je osumnjičeni postavio zasjedu te da je pucao na Aleksandrisa dok je prolazio automobilom, ispalivši tri hica. Vozilo je potom sletjelo na obližnje polje, a tijelo žrtve pronađeno je na suvozačkom sjedištu. Istražitelji su u automobilu pronašli sačmaru, kao i tragove gelera u prednjem i zadnjem dijelu vozila.

Nakon zločina, osumnjičeni je sam kontaktirao policiju i predao se, navodno rekavši "Dođite po mene, ja sam ga ubio". Tom prilikom predao je i oružje kojim je zločin počinjen.

Policija nastavlja istragu kako bi rasvijetlila sve okolnosti događaja, uključujući motiv, ali i tvrdnje osumnjičenog koji se brani navodima da je djelovao u samoodbrani, tvrdeći da se uplašio kada je, kako kaže, vidio žrtvu da iz automobila pokazuje prema njemu.

Supruga ubijenog, slomljena tragedijom, napustila je selo i trenutno boravi kod rodbine. Mještani Litovunija ističu da je ubistvo duboko potreslo cijelu zajednicu. Osumnjičeni će u narednom periodu biti izveden pred sud u Mesolongiju, gdje će odgovarati za krivično djelo koje je šokiralo ovo malo mjesto.