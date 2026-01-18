Meloni: Razgovarala sam s Trampom i rekla mu da je odluka o carinama pogrešna

Premijerka Italije Đorđa Meloni otkrila je da je razgovarala s predsjednikom SAD Donaldom Trampom nakon što je odlučio da će uvesti sankcije za osam evropskih zemalja.

Italija nije među tih osam zemalja, no Meloni smatra Trampovu odluku pogrešnom. Meloni se nalazi u posjeti Južnoj Koreji, gdje je otkrila da je svoj stav jasno otkrila i Trampu.

- Razgovarala sam s Trampom i rekla mu šta mislim. Povećanja carina protiv onih nacija koje su odlučile doprinijeti sigurnosti Grenlanda je pogreška, i s tim se ne slažem - kazala je Meloni.

Otkrila je da je o spomenutim carinama razgovarala direktno s američkim predsjednikom i da je on bio zainteresovan za slušanje.

- Ali, čini mi se da s američkog stajališta poruka koja je dolazila s ove strane Atlantika nije bila jasna - istakla je Meloni te kazala da je vjerovatni razlog ovakve odluke problem razumijevanja i komunikacije. Poručila je da raspoređivanje vojnika na Grenlandu se ne treba tumačiti kao antiameričko.

U razgovoru nije otkrila kakva je bila reakcija Trampa na njene izjave.