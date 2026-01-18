Vlada Sirije potpisala primirje s Kurdima: Damask preuzima punu kontrolu nad naftom i plinom

Sirijska vlada, predvođena predsjednikom Ahmedom al Šaraom, saopćila je da je postignuto primirje sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF-Kurdi) na svim ratištima u zemlji.

Prema navodima iz kabineta sirijskog predsjednika, postignut je dogovor prema kojem će se sve snage SDF-a povući na područja istočno od rijeke Eufrat. Istovremeno je dogovorena potpuna administrativna i vojna primopredaja provincija Deir ez-Zor i Raka sirijskoj vladi, i to odmah.

– Dogovorena je potpuna predaja svih civilnih institucija i objekata, uz potvrđivanje postojećih zaposlenika u državnim ministarstvima i obavezu vlade da ne poduzima represivne mjere protiv zaposlenika, boraca SDF-a i civilne administracije u ove dvije provincije – navedeno je u saopćenju.