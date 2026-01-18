Vlada Sirije potpisala primirje s Kurdima: Damask preuzima punu kontrolu nad naftom i plinom

Sirijska vlada, predvođena predsjednikom Ahmedom al Šaraom, saopćila je da je postignuto primirje sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF-Kurdi) na svim ratištima u zemlji.
Prema navodima iz kabineta sirijskog predsjednika, postignut je dogovor prema kojem će se sve snage SDF-a povući na područja istočno od rijeke Eufrat. Istovremeno je dogovorena potpuna administrativna i vojna primopredaja provincija Deir ez-Zor i Raka sirijskoj vladi, i to odmah.
– Dogovorena je potpuna predaja svih civilnih institucija i objekata, uz potvrđivanje postojećih zaposlenika u državnim ministarstvima i obavezu vlade da ne poduzima represivne mjere protiv zaposlenika, boraca SDF-a i civilne administracije u ove dvije provincije – navedeno je u saopćenju.
Sporazum predviđa i integraciju svih civilnih institucija u provinciji Al-Hasaka u sistem sirijske države. Sirijska vlada je, kako je pojašnjeno, preuzela kontrolu nad svim graničnim prijelazima, kao i nad naftnim i plinskim poljima u regiji, uz raspoređivanje regularnih snaga radi njihove zaštite i povratka energetskih resursa pod kontrolu države.
Jedna od ključnih tačaka sporazuma odnosi se na integraciju SDF-a u redove sirijske vojske i sigurnosnih struktura.
– Svi vojni i sigurnosni pripadnici SDF-a bit će pojedinačno integrisani u Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, nakon provođenja sigurnosnih provjera, uz dodjelu odgovarajućih činova te materijalnih i logističkih prava, uz istovremenu zaštitu specifičnosti kurdskih regija – saopćeno je.
Sirijski ministar unutrašnjih poslova Anas Hatab izjavio je da su sigurnosne snage u potpunosti raspoređene u područjima u koja je nedavno ušla Sirijska arapska vojska.
– Naše snage su s visokom efikasnošću raspoređene u novim područjima kako bi zaštitile stanovništvo, uspostavile stabilnost i očuvale sigurnost, čime se osigurava normalno funkcionisanje javnog života – poručio je Hatab u objavi na mreži X.