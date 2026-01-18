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NBC NEWS

Novinarka pitala Trampovog ministra po čemu se razlikuje američka želja za Grenlandom od ruske aneksije Krima

Uvjeren sam da će Evropljani shvatiti da je najbolji ishod to da SAD zadrže ili preuzmu kontrolu nad Grenlandom, rekao je

Skot Besent. AP Photo/Matt Rourke, File

S. S.

18.1.2026

Američki ministar finansija Skot Besent govorio je za američku televizijsku mrežu NBC News nakon prijetnji predsjednika SAD Donalda Trampa uvođenjem carina u vezi s pitanjem Grenlanda.

Novinarka NBC-ja Kristen Velker pitala je Besenta po čemu bi se eventualno američko preuzimanje Grenlanda silom razlikovalo od ruske aneksije Krima iz 2014. godine.

– Vjerujem da će Evropljani shvatiti da je to najbolje rješenje za Grenland, najbolje za Evropu i najbolje za Sjedinjene Američke Države – rekao je Besent.

Dodao je kako Tramp, kako je naveo, čvrsto vjeruje da se sigurnost Sjedinjenih Država ne može prepustiti drugima.

– Borba za Arktik je stvarna. SAD bi zadržale svoje obaveze unutar NATO-a i, u slučaju napada iz Rusije ili s nekog drugog pravca, bile bi uvučene u sukob – izjavio je Besent.

U tom kontekstu poručio je da, prema njegovom mišljenju, Evropa projicira slabost, dok Sjedinjene Države projiciraju snagu. Na pitanje da li je američka vojna akcija i dalje opcija, Besent je kazao da o toj temi nije razgovarao s predsjednikom Trampom.

– Ponovo, uvjeren sam da će Evropljani shvatiti da je najbolji ishod to da SAD zadrže ili preuzmu kontrolu nad Grenlandom – zaključio je.

# SAD
# SCOTT BESSENT
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