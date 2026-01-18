Poznato o čemu su razgovarali Tramp i Rute: Najavili nastavak u Davosu

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o sigurnosnoj situaciji na Grenlandu i Arktiku.

- Nastavit ćemo raditi na tome i radujem se susretu s njim u Davosu sljedeće sedmice - napisao je Rute na platformi X.

Politička i poslovna elita okupit će se sljedeće sedmice na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu. Na forumu se očekuje i nastup američkog predsjednika.

Tramp želi potpuno vlasništvo nad Grenlandom, danskom autonomnom teritorijom, te je zaprijetio uvođenjem viših carina za osam zemalja koje su pristale poslati svoje osoblje za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.