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PRVI ČOVJEK NATO-A I SAD

Poznato o čemu su razgovarali Tramp i Rute: Najavili nastavak u Davosu

Politička i poslovna elita okupit će se sljedeće sedmice na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu

Tramp i Rute. AP Photo/Alex Brandon

S. S.

18.1.2026

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o sigurnosnoj situaciji na Grenlandu i Arktiku.

- Nastavit ćemo raditi na tome i radujem se susretu s njim u Davosu sljedeće sedmice - napisao je Rute na platformi X.

Politička i poslovna elita okupit će se sljedeće sedmice na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu. Na forumu se očekuje i nastup američkog predsjednika.

Tramp želi potpuno vlasništvo nad Grenlandom, danskom autonomnom teritorijom, te je zaprijetio uvođenjem viših carina za osam zemalja koje su pristale poslati svoje osoblje za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.

# MARK RUTTE
# DONALD TRUMP
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