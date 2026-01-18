Američka vojska stavila 1.500 vojnika u pripravnost zbog moguće intervencije u Minesoti

Pentagon je stavio oko 1.500 aktivnih američkih vojnika u stanje pripravnosti za moguću intervenciju u Minesoti, gdje savezne vlasti provode opsežnu akciju provođenja imigracionih zakona, potvrdila su dva odbrambena zvaničnika.

Kako navode izvori, dvije pješadijske jedinice 11. zračno-desantne divizije, stacionirane na Aljasci i obučene za djelovanje u arktičkim uslovima, dobile su nalog da budu spremne za eventualno raspoređivanje. Vojnici bi mogli biti poslani u Minesotu ukoliko predsjednik Donald Tramp aktivira Zakon o pobuni, koji mu omogućava angažman vojske u policijske svrhe.

Ova odluka dolazi nekoliko dana nakon Trampovih prijetnji da će upotrijebiti pomenuti zakon kako bi suzbio proteste protiv njegove imigracione politike. Iako je kasnije poručio da za sada nema potrebe za njegovom primjenom, ostavio je mogućnost da to učini ako procijeni da je neophodno.

Portparol Pentagona Šon Parnel nije demantovao informacije o pripravnosti vojske, poručivši da su oružane snage uvijek spremne izvršiti naređenja vrhovnog komandanta.

Zakon o pobuni posljednji put je aktiviran 1992. godine, kada ga je predsjednik Džordž Buš stariji iskoristio tokom nereda u Los Anđelesu nakon slučaja Rodnija Kinga. Tramp je njime ranije prijetio i tokom protesta 2020. godine, kao i u novijim imigracionim demonstracijama.

Guverner Minnesote Tim Volc pozvao je predsjednika da odustane od slanja dodatnih trupa i smiri situaciju, poručivši da eskalacija tenzija nije rješenje.