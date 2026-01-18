Al Šara nakon primirja s Kurdima: Pozvao arapska plemena na mir, otkrio da je razgovarao s Trampom i Makronom

Sirija je danas s predstavnicima Kurda u toj zemlji potpisali sporazum o primirju, a predsjednik Ahmed Al-Šara je poručio da nakon toga ulaze u novu eru.

- Preporučujem potpuno primirje u ovom trenutku. Također pozivam naša arapska plemena tamo da ostanu mirna i spokojna, te da omoguće postepenu primjenu odredbi sporazuma dok ne postignemo potpuni mir u Siriji. Sirijske institucije će ući na cijelu sirijsku teritoriju u regiji, ali postoje neke osjetljivosti u određenim područjima. Sigurnosno osoblje će biti povučeno iz tih područja kako bi se spriječile bilo kakve borbe - istakao je.

Govoreći o sastanku s komandatnom Sirijskih demokratskih snaga (Kurda) Mazlumom Abdijem, poručio je da je otkazan za sutra zbog loših vremenskih uslova.

Naveo je da je sporazum svojevrstva stvarna integracija i da će regije Deir ez-Zor, Raka i Hasakah sada imati odgovarajuću priliku da održe izbore za skupštinu i da budu predstavljeni kao i druge regije.

Al-Šara je poručio da su širom svijeta zainteresirani za sirijsko pitanje i da su lideri bili u stalnom kontaktu tokom dana te da su među njima bili Donald Tramp, njegov potpredsjednik Džej Di Vens i specijalni izlaslanik SAD za Siriju Tomas Barak. Razgovarao je i s predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom, predsjednikom kurdske regije Masudom Barzanijem, kao i predstavnicima Saudijske Arabije, Katara i Jordana.