Evropski zvaničnici odlučili: Neće uvoditi carine prema SAD do 1. februara, čekaju naredne korake Trampa

Članice EU su se usaglasile da će odgoditi moguće protumjere prema SAD, kako bi procijenili daljnje poteze administracije Donalda Trampa.

Podsjećamo, Tramp je najavio da će uvesti carine za osam zemalja koje su poslale vojsku na Grenland nakon što je on izrazio želju da njegova država preuzme kontrolu nad ovim teritorijem koji je trenutno pod kontrolom Danske.

Naglašeno je kako je EU u potpunosti predana pronalaženju rješenja u sporu oko Grenlanda.

Stoga su se članice složile pričekati do 1. februara, datuma za koji je Donald Tramp najavio uvođenje prvih carina, prije nego što razmotre protumjere.

Ova odluka je u suprotnosti s ranijim medijskim izvještajima, poput onog Financial Timesa, u kojima se navodilo da su carine jedna od opcija o kojoj se raspravlja u Briselu.

Taj list je tvrdio da su razmatrane carine za SAD u vrijednosti od oko 93 milijarde dolara ili da se ograniči američkim kompanijama pristup tržištu EU.