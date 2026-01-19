Uznemirujuće fotografije / Vozovi iskočili iz šina: Najmanje 21 osoba poginula, desetine povrijeđenih

Na jugu Španije, na području općine Adamuz, došlo je do teške željezničke nesreće kada je voz iskliznuo sa šina, pri čemu je život izgubila najmanje 21 osoba, dok je više desetina putnika zadobilo povrede.

Ministar zdravstva Regionalne vlade Andaluzije, Antonio Sanz, izjavio je za lokalne medije da je stanje izuzetno složeno te da postoji mogućnost da broj smrtno stradalih još poraste.

Prema njegovim riječima, najmanje 73 povrijeđene osobe trenutno se nalaze na liječenju u šest različitih zdravstvenih ustanova.

Prešao na drugi kolosijek

Do nesreće je došlo u trenutku kada je brzi voz, koji je saobraćao na relaciji Malaga (Málaga) – Madrid, iskliznuo s pruge na ulazu u Adamuz i prešao na susjedni kolosijek. U istom trenutku tim kolosijekom je prolazio drugi voz na liniji Madrid – Uelva (Huelva).

Kako je saopćila Uprava za željezničku infrastrukturu, Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), usljed toga je i drugi voz iskliznuo iz šina. Prvi voz koji je doživio nesreću bio je Irijo (Iryo) 6189, u kojem se nalazilo oko 300 putnika, navedeno je u saopćenju kompanije.

Kompanija Irijo izrazila je žaljenje zbog ovog incidenta te istakla da su odmah aktivirani protokoli za vanredne situacije, uz punu saradnju s nadležnim institucijama u upravljanju kriznom situacijom.

Brzi željeznički saobraćaj između Madrida i Andaluzije trenutno je obustavljen, dok se vozovi na relaciji Sevilja (Sevilla) – Madrid vraćaju na polazne stanice, saopćio je Adif. Istovremeno, komercijalni saobraćaj između Madrida, Toleda, Sjudad Reala (Ciudad Real) i Puertoljana (Puertollano) odvija se bez prekida.

Ekipe na terenu

Zaposlenici željezničkih operatera nalaze se na terenu i djeluju u koordinaciji s hitnim službama i željezničkim kompanijama.

Regionalna vlada Andaluzije aktivirala je fazu vanrednog stanja Civilne zaštite zbog ove željezničke nesreće, što je potvrđeno putem društvenih mreža.

Španska nacionalna željeznička kompanija Renfe (Renfe) saopćila je da su hitne službe raspoređene kako bi pružile pomoć putnicima. Također su formirani timovi za psihološku podršku te uspostavljeni informativni punktovi namijenjeni žrtvama i članovima njihovih porodica.

Španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) uputio je saučešće porodicama i bližnjima stradalih, poručivši da zemlja proživljava "noć duboke boli". Saučešće je izrazila i španska kraljevska porodica, navodeći da s "velikom zabrinutošću" prati daljnji razvoj događaja.