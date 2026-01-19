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KRAJ JEDNE ERE

Posljednje američke trupe napustile Irak, ostale samo u kurdskom dijelu

Ministarstvo odbrane Iraka navelo je da je posljednji kontingent američkih savjetnika napustio zračnu bazu Al-Asad u provinciji Anbar na zapadu Iraka

Američka vojska. Platforma X

Z. V.

19.1.2026

Vlada Iraka saopćila je u nedjelju da su američke snage završile su "potpuno povlačenje" iz vojnih objekata na teritoriji pod federalnom nadležnošću države, što ne uključuje poluautonomnu Kurdistansku regiju u kojoj američki vojnici i dalje ostaju, saopćila je vlada Iraka.

Ministarstvo odbrane Iraka navelo je da je posljednji kontingent američkih savjetnika napustio zračnu bazu Al-Asad u provinciji Anbar na zapadu Iraka, u kojoj su američke snage bile stacionirane više od dvije decenije.

Američka vojska se već nekoliko godina postepeno povlači, nakon što je iračka vlada 2023. godine zatražila smanjenje njenog prisustva.

Koalicija predvođena SAD-om za borbu protiv tzv. Islamske države također se povukla iz sjedišta Zajedničke komande operacija, ostavljajući te objekte u potpunoj kontroli iračkih sigurnosnih snaga, navodi se u saopćenju ministarstva.

Američke snage i dalje ostaju u zračnoj bazi Harir u provinciji Erbil, koja se nalazi u Kurdistanskoj regiji. Centralna vlada Iraka nema potpunu kontrolu nad kurdskom regijom na sjeveru zemlje, jer je riječ o autonomnoj federalnoj jedinici s vlastitom vladom, parlamentom i sigurnosnim snagama, što je priznato iračkim ustavom.

Američko vojno prisustvo u Iraku značajno je variralo od invazije 2003. godine. Na vrhuncu, Sjedinjene Američke Države su imale oko 170.000 vojnika u Iraku. Godine 2011. bivši predsjednik Barack Obama povukao je američke snage iz zemlje. Oko 5.000 vojnika ponovo je raspoređeno 2014. godine na zahtjev iračke vlade, koja je tražila pomoć SAD-a u borbi protiv ISIS-a.

Od decembra 2021. godine, kada je američka vojska objavila kraj svoje borbene uloge u Iraku, SAD su u toj zemlji imale oko 2.500 vojnika u savjetodavnoj i pomoćnoj ulozi.

Posljednje povlačenje dolazi u trenutku pojačanih regionalnih tenzija između SAD-a i Irana, dok američki predsjednik Donald Tramp razmatra mogućnost napada na Iran.

Američke snage stacionirane u bazi Al-Asad godinama su bile meta desetina napada Irana i grupa koje podržava Teheran. 

Povlačenje SAD-a moglo bi ojačati poziciju iračke vlade u pregovorima o razoružavanju nenaoružanih državnih aktera, s obzirom na to da su neke proiranske milicije američko prisustvo koristile kao opravdanje za zadržavanje oružja.

# AMERIČKA VOJSKA
# SAD
# IRAK
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