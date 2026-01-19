Posljednje američke trupe napustile Irak, ostale samo u kurdskom dijelu

Vlada Iraka saopćila je u nedjelju da su američke snage završile su "potpuno povlačenje" iz vojnih objekata na teritoriji pod federalnom nadležnošću države, što ne uključuje poluautonomnu Kurdistansku regiju u kojoj američki vojnici i dalje ostaju, saopćila je vlada Iraka.

Ministarstvo odbrane Iraka navelo je da je posljednji kontingent američkih savjetnika napustio zračnu bazu Al-Asad u provinciji Anbar na zapadu Iraka, u kojoj su američke snage bile stacionirane više od dvije decenije.

Američka vojska se već nekoliko godina postepeno povlači, nakon što je iračka vlada 2023. godine zatražila smanjenje njenog prisustva.

Koalicija predvođena SAD-om za borbu protiv tzv. Islamske države također se povukla iz sjedišta Zajedničke komande operacija, ostavljajući te objekte u potpunoj kontroli iračkih sigurnosnih snaga, navodi se u saopćenju ministarstva.

Američke snage i dalje ostaju u zračnoj bazi Harir u provinciji Erbil, koja se nalazi u Kurdistanskoj regiji. Centralna vlada Iraka nema potpunu kontrolu nad kurdskom regijom na sjeveru zemlje, jer je riječ o autonomnoj federalnoj jedinici s vlastitom vladom, parlamentom i sigurnosnim snagama, što je priznato iračkim ustavom.