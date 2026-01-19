Evropski parlament danas o objedinjavanju fondova u višegodišnjem budžetu EU

Zastupnici Evropskog parlamenta i komesari raspravljat će danas o prijedlozima za objedinjavanje različitih fondova Evropske unije u narednom višegodišnjem budžetu.

Zastupnici će raspravljati o prijedlozima za kombiniranje regionalnih, poljoprivrednih i drugih fondova u nacionalne pakete (tzv. nacionalni i regionalni partnerski planovi) zajedno s izvršnim potpredsjednikom Komisije Raffaeleom Fittoom te komesarima Piotrom Serafinom i Christopheom Hansenom.

Komisija je predstavila prijedlog 16. jula 2025. u okviru Višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF) za period 2028-2034., a zajednička je odgovornost odbora za budžet, poljoprivredu i regionalni razvoj.

Izvjestitelji zaduženi za vođenje rada EP-a na prijedlogu su Karlo Ressler, Andrey Novakov i Elsi Katainen.

Na plenarnoj raspravi 12. novembra 2025. zastupnici su iznijeli stavove o prijedlozima MFF-a, naglašavajući da regije i lokalne vlasti trebaju imati snažnu ulogu u oblikovanju i trošenju sredstava.

Također, Parlament mora zadržati nadzor nad potrošnjom kako bi se osiguralo da sredstva donose "evropsku dodanu vrijednost".

Istovremeno, zastupnici su naglasili da ruralna područja i regije s najvećim potrebama ne smiju izgubiti namjenska sredstva u novom modelu.

Paralelno s radom na sektorskim prijedlozima, Parlament priprema i privremeni izvještaj o pregovorima o višegodišnjem budžetu, koji bi trebao biti usvojen na plenarnoj sjednici od 25. do 29. maja 2026. godine.