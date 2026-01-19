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Predsjednik Irana upozorio Amerikance: Napad na ajatolaha bi značilo rat u punom obimu

U svojoj objavi Pazeškijan je također okrivio SAD i njihove saveznike za teškoće koje doživljavaju Iranci

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Platforma X

M. P.

19.1.2026

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) iranskog ajatolaha nazvao bolesnim čovjekom kojeg treba zamijeniti predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) upozorio je da bi bilo koji američki napad na zemlju izazvao oštru reakciju, te da bi bilo koji napad na njegovog vrhovnog vođu Ali Hamneija (Khameneija) značio rat.

Prijetnje Pezeškijana uslijedile su dok je iranski sudski sistem naznačio da bi mogao nastaviti s provođenjem kazni uhapšenima tokom nedavnih nemira.

- Napad na velikog vođu naše zemlje jednak je ratu u punom obimu s iranskom nacijom - napisao je Pazeškijan.

U svojoj objavi Pazeškijan je također okrivio SAD i njihove saveznike za teškoće koje doživljavaju Iranci.

Iako je Tramp više puta prijetio napadom na Iran, za sada nije poduzeo nikakvu neposrednu vojnu akciju protiv Islamske Republike. 

On je premjestio američke vojne snage u regiju, ali nije precizirao šta bi konkretno mogao učiniti.

# IRAN
# SAD
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