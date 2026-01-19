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SNIMCI PODRŠKE

Hakeri upali u iransku državnu televiziju i emitovali poziv prognanog prijestolonasljednika

Ovo je najnoviji incident nakon protesta širom zemlje, a hakerski napad desio se u trenutku kada je broj poginulih dostigao najmanje 3.919 ljudi

Hakeri prekinuli program iranske državne televizije. Platforma X

Z. V.

19.1.2026

Hakovanje je pogodilo kanale koje putem satelita emituje Islamska Republika Iran Broadcasting, državni emiter s monopolom nad televizijskim i radijskim signalom u zemlji.

Najnoviji incident 

Hakeri su omeli satelitski prijenos iranske državne televizije kako bi emitovali snimke podrške prognanom prijestolonasljedniku Rezi Pahlaviju, kao i poziv snagama sigurnosti da "ne usmjeravaju oružje prema narodu", pokazuju videosnimci objavljeni na internetu u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak.

Ovo je najnoviji incident nakon talasa protesta širom zemlje, a hakerski napad desio se u trenutku kada je broj poginulih u obračunu vlasti s demonstrantima, prema navodima aktivista, dostigao najmanje 3.919 ljudi. Aktivisti strahuju da će stvarni broj biti znatno veći kako informacije budu izlazile iz zemlje u kojoj vlasti i dalje guše protok podataka gašenjem interneta.

Rastu tenzije

U međuvremenu, tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zbog brutalnog obračuna s demonstrantima ostaju na visokom nivou, nakon što je predsjednik Donald Tramp (Trump) postavio dvije "crvene linije" Iranu, a to su ubijanje mirnih demonstranata i masovna pogubljenja nakon protesta.

Američki nosač aviona, koji je nekoliko dana ranije bio u Južnokineskom moru, prošao je noćas pored Singapura i ušao u moreuz Malaka, na ruti koja ga može dovesti na Bliski istok.

Videosnimak je emitovan u nedjelju navečer na više kanala koje putem satelita emituje Islamska Republika Iran Broadcasting, državni emiter koji ima monopol na TV i radijsko emitovanje u zemlji.

Videosnimak je prikazao dva obraćanja prognanog prijestolonasljednika Reze Pahlavija, a potom kadrove pripadnika snaga sigurnosti i drugih osoba u onome što se činilo kao policijske uniforme Islamske Republike. Tvrdilo se, bez pružanja dokaza, da su pojedini "položili oružje i zakleli se na odanost narodu".

- Ovo je poruka vojsci i snagama sigurnosti -  stajalo je u jednom grafičkom prikazu u kojem se dodaje: 

- Ne usmjeravajte svoje oružje prema narodu. Pridružite se naciji za slobodu Irana - 

Poluzvanična novinska agencija Fars, za koju se vjeruje da je bliska elitnoj Revolucionarnoj gardi, prenijela je saopćenje državnog emitera u kojem se priznaje da je signal u "nekim dijelovima zemlje nakratko ometen iz nepoznatog izvora". Nije, međutim, navedeno šta je tada bilo emitovano.

U saopćenju ureda Reze Pahlavija potvrđeno je ometanje signala tokom kojeg je prikazan prijestolonasljednik.

- Imam posebnu poruku za vojsku. Vi ste nacionalna vojska Irana, a ne vojska Islamske Republike -  poručio je Pahlavi u hakovanom prijenosu.

- Imate dužnost da zaštitite vlastite živote. Nije vam ostalo mnogo vremena. Pridružite se narodu što je prije moguće - dodaje Pahlavi. 

Videosnimci podijeljeni na društvenim mrežama iz inostranstva, vjerovatno od ljudi koji koriste Starlink satelitski internet kako bi zaobišli režimsko gašenje mreže, prikazuju hakovanje koje je u toku na više kanala. Pahlavijev tim također je objavio ove videosnimke.

Nije prvi put da su frekvencije ometene

Nedjeljni upad u signal nije prvi put da su iranske frekvencije bile ometene. Još 1986. godine Washington Post je izvijestio da je CIA isporučila Pahlavijevim saveznicima "minijaturni TV-predajnik za 11-minutno tajno emitovanje" Pahlavijevog obraćanja Iranu, kojim je bio piratiziran signal dva kanala u Islamskoj Republici.

Godine 2022. više kanala emitovalo je videosnimke lidera prognane opozicione grupe Mudžahedin-e Halk (Mujahedeen-e-Khalq) i grafiku s pozivom na smrt vrhovnog vođe Irana ajatollaha Alija Khamneija.

Pahlavijev otac, šah Mohamad Reza Pahlavi (Mohammad) napustio je Iran neposredno prije Islamske revolucije 1979. godine. Pahlavi, sin, 8. januara je pozvao demonstrante da izađu na ulice u trenutku kada su vlasti gotovo potpuno ugasile internet i drastično pojačale represiju.

Koliku podršku Pahlavi ima unutar Irana ostaje otvoreno pitanje, iako su se na protestima mogli čuti i povici u korist šaha.

Pahlavijev otac, šah Mohamad Reza Pahlavi (Mohammad) napustio je Iran neposredno prije Islamske revolucije 1979. godine. Pahlavi, sin, 8. januara je pozvao demonstrante da izađu na ulice u trenutku kada su vlasti gotovo potpuno ugasile internet i drastično pojačale represiju.

Koliku podršku Pahlavi ima unutar Irana ostaje otvoreno pitanje, iako su se na protestima mogli čuti i povici u korist šaha.

# HAKERSKI NAPAD
# PROTESTI
# REZA PAHLAVI
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