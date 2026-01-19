Hakeri upali u iransku državnu televiziju i emitovali poziv prognanog prijestolonasljednika

Hakovanje je pogodilo kanale koje putem satelita emituje Islamska Republika Iran Broadcasting, državni emiter s monopolom nad televizijskim i radijskim signalom u zemlji.

Najnoviji incident

Hakeri su omeli satelitski prijenos iranske državne televizije kako bi emitovali snimke podrške prognanom prijestolonasljedniku Rezi Pahlaviju, kao i poziv snagama sigurnosti da "ne usmjeravaju oružje prema narodu", pokazuju videosnimci objavljeni na internetu u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak.

Ovo je najnoviji incident nakon talasa protesta širom zemlje, a hakerski napad desio se u trenutku kada je broj poginulih u obračunu vlasti s demonstrantima, prema navodima aktivista, dostigao najmanje 3.919 ljudi. Aktivisti strahuju da će stvarni broj biti znatno veći kako informacije budu izlazile iz zemlje u kojoj vlasti i dalje guše protok podataka gašenjem interneta.

Rastu tenzije

U međuvremenu, tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zbog brutalnog obračuna s demonstrantima ostaju na visokom nivou, nakon što je predsjednik Donald Tramp (Trump) postavio dvije "crvene linije" Iranu, a to su ubijanje mirnih demonstranata i masovna pogubljenja nakon protesta.

Američki nosač aviona, koji je nekoliko dana ranije bio u Južnokineskom moru, prošao je noćas pored Singapura i ušao u moreuz Malaka, na ruti koja ga može dovesti na Bliski istok.

Videosnimak je emitovan u nedjelju navečer na više kanala koje putem satelita emituje Islamska Republika Iran Broadcasting, državni emiter koji ima monopol na TV i radijsko emitovanje u zemlji.

Videosnimak je prikazao dva obraćanja prognanog prijestolonasljednika Reze Pahlavija, a potom kadrove pripadnika snaga sigurnosti i drugih osoba u onome što se činilo kao policijske uniforme Islamske Republike. Tvrdilo se, bez pružanja dokaza, da su pojedini "položili oružje i zakleli se na odanost narodu".

- Ovo je poruka vojsci i snagama sigurnosti - stajalo je u jednom grafičkom prikazu u kojem se dodaje:

- Ne usmjeravajte svoje oružje prema narodu. Pridružite se naciji za slobodu Irana -

Poluzvanična novinska agencija Fars, za koju se vjeruje da je bliska elitnoj Revolucionarnoj gardi, prenijela je saopćenje državnog emitera u kojem se priznaje da je signal u "nekim dijelovima zemlje nakratko ometen iz nepoznatog izvora". Nije, međutim, navedeno šta je tada bilo emitovano.

U saopćenju ureda Reze Pahlavija potvrđeno je ometanje signala tokom kojeg je prikazan prijestolonasljednik.

- Imam posebnu poruku za vojsku. Vi ste nacionalna vojska Irana, a ne vojska Islamske Republike - poručio je Pahlavi u hakovanom prijenosu.

- Imate dužnost da zaštitite vlastite živote. Nije vam ostalo mnogo vremena. Pridružite se narodu što je prije moguće - dodaje Pahlavi.

Videosnimci podijeljeni na društvenim mrežama iz inostranstva, vjerovatno od ljudi koji koriste Starlink satelitski internet kako bi zaobišli režimsko gašenje mreže, prikazuju hakovanje koje je u toku na više kanala. Pahlavijev tim također je objavio ove videosnimke.