Selver Hrustić iz BiH se borio za Rusiju, pa zarobljen u Ukrajini: "Postoji 10 posto šanse da preživite"

Ukrajinski medij United24 objavio je razgovor sa Selverom Hrustićem koji se borio u ruskoj vojsci i trenutno se nalazi u zarobljeništvu u Ukrajini.

"Savjetujem da se ne potpisuje ugovor, zato što ruska vojska drugačije tretira ljude koji su potpisali ugovor. Ja sam Selver Hrustić iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine, 19. septembra, sam potpisao ugovor sa ministarstvom odbrane u Moskvi", govori Hrustić u objavljenom videosnimku.

Ukrajinski medij United24 objavio je razgovor sa Selverom Hrustićem koji se borio u ruskoj vojsci i trenutno se nalazi u zarobljeništvu u Ukrajini.

"Savjetujem da se ne potpisuje ugovor, zato što ruska vojska drugačije tretira ljude koji su potpisali ugovor. Ja sam Selver Hrustić iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine, 19. septembra, sam potpisao ugovor sa ministarstvom odbrane u Moskvi", govori Hrustić u objavljenom videosnimku.