Selver Hrustić iz BiH se borio za Rusiju, pa zarobljen u Ukrajini: "Postoji 10 posto šanse da preživite"

Ukrajinski medij United24 objavio je razgovor sa Selverom Hrustićem koji se borio u ruskoj vojsci i trenutno se nalazi u zarobljeništvu u Ukrajini.
"Savjetujem da se ne potpisuje ugovor, zato što ruska vojska drugačije tretira ljude koji su potpisali ugovor. Ja sam Selver Hrustić iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine, 19. septembra, sam potpisao ugovor sa ministarstvom odbrane u Moskvi", govori Hrustić u objavljenom videosnimku.
Ukrajinski medij United24 objavio je razgovor sa Selverom Hrustićem koji se borio u ruskoj vojsci i trenutno se nalazi u zarobljeništvu u Ukrajini.
"Savjetujem da se ne potpisuje ugovor, zato što ruska vojska drugačije tretira ljude koji su potpisali ugovor. Ja sam Selver Hrustić iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine, 19. septembra, sam potpisao ugovor sa ministarstvom odbrane u Moskvi", govori Hrustić u objavljenom videosnimku.
Kako se navodi, Hrustić, koji ima 35 godina, imao je pravne probleme u Evropskoj uniji i nadao se da će mu nakon službe u ruskoj vojsci obezbijediti advokata.
Dalje je opisao da, iako mu je obećano da neće učestvovati u napadima, bio je prisiljen da napada ukrajinska sela i krije se u podrumima.
"Rusi vam po danu mogu poslati pola litra vode i jednu ili dvije male kutije mesa. Dvojica ljudi, ti i tvoj kolega imate da popijete pola litra vode i malo hrane. Neki izađu da nešto nađu i poginu. Mnogi ruski vojnici pogriješe, izađu i dronovi ih ubiju", opisao je Selver.
U videu se navodi da je to što je zarobljen Hrustiću vjerovatno spasilo život.
"Postoji 10 posto šanse da preživite tamo. Ruski vojnici znaju da je to agresija. Rade propagandu kao da brane nekoga u Ukrajini. Moje prvo loše iskustvo je bilo kada je oficir rekao da nismo vojnici. Rekao je 'vi ste ljudi koji su potpisali ugovore da ćete ubijati druge ljude za novac'", opisao je Hrustić.
Podsjećamo, prema zakonima Bosne i Hercegovine zabranjeno je služenje u stranim vojnim formacijama.