Tramp poslao čudno pismo premijeru Norveške: Zašto Danska uopće ima pravo na Grenland, samo im je brod pristao

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) poslao je neobično pismo premijeru Norveške Jonasu Gahre Støreu, u kojem ga optužuje zbog toga što mu Norveška nije dodijelila Nobelovu nagradu za mir, te poručuje da se zbog toga više ne osjeća obaveznim da misli isključivo o miru.

- Dragi Jonas, s obzirom na to da je vaša zemlja odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir za zaustavljanje 8 ratova plus, više se ne osjećam obaveznim misliti isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, ali sada mogu razmišljati o tome šta je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države - naveo je Tramp u pismu, koje je opisano kao bizarnо.

U pismu se zatim prebacio na pitanje Grenlanda, navodeći da Danska ne može zaštititi tu teritoriju od Rusije ili Kine i pitao zašto uopće imaju "pravo vlasništva".