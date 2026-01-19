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"NE MISLI O MIRU"

Tramp poslao čudno pismo premijeru Norveške: Zašto Danska uopće ima pravo na Grenland, samo im je brod pristao

U pismu se zatim prebacio na pitanje Grenlanda, navodeći da Danska ne može zaštititi tu teritoriju od Rusije ili Kine

Tramp poslao čudno pismo premijeru Norveške. AP

A. O.

19.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) poslao je neobično pismo premijeru Norveške Jonasu Gahre Støreu, u kojem ga optužuje zbog toga što mu Norveška nije dodijelila Nobelovu nagradu za mir, te poručuje da se zbog toga više ne osjeća obaveznim da misli isključivo o miru.

- Dragi Jonas, s obzirom na to da je vaša zemlja odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir za zaustavljanje 8 ratova plus, više se ne osjećam obaveznim misliti isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, ali sada mogu razmišljati o tome šta je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države - naveo je Tramp u pismu, koje je opisano kao bizarnо.

U pismu se zatim prebacio na pitanje Grenlanda, navodeći da Danska ne može zaštititi tu teritoriju od Rusije ili Kine i pitao zašto uopće imaju "pravo vlasništva".

- Nema pisanih dokumenata, samo da je brod tamo pristao prije stotina godina, ali i mi smo imali brodove koji su pristajali tamo. Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegovog osnivanja, i sada NATO treba učiniti nešto za Sjedinjene Američke Države. Svijet nije siguran dok ne imamo potpunu i totalnu kontrolu nad Grenlandom - napisao je Tramp.

Prema navodima novinara Nicka Schifrina, pismo su dobile i ambasade nekoliko evropskih država u Vašingtonu (Washingtonu).

U posebnoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo kako su Sjedinjene Američke Države godinama upozoravale Dansku, više od 20 godina, da ukloni rusku prijetnju od Grenlanda, te da Danska nije mogla ništa po tom pitanju uraditi. Sada, tvrdi Tramp, došlo je vrijeme da se problem riješi i da će SAD to učiniti.

# NATO
# GRENLAND
# NORVEŠKA
# SAD
# DONALD TRUMP
# DANSKA
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