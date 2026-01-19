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GEOPOLITIČKA PREVIRANJA

Kina uputila oštru poruku Americi: Prestanite nas koristiti kao izgovor za ostvarivanje sebičnih interesa na Grenlandu

Međunarodno pravo, zasnovano na ciljevima i principima Povelje UN-a, temelj je trenutnog međunarodnog poretka i mora se poštovati

Guo Jiakun. Ministarstvo vanjskih poslova Kine

M. P.

19.1.2026

Iz kineskog Ministarstva vanjskih poslova pozivali su Sjedinjene Američke Države da prestanu koristiti "kinesku prijetnju" kao izgovor za ostvarivanje sebičnih interesa na Grenlandu.

Podsjetili su da je Kina više puta obrazložila svoj stav o pitanju Grenlanda.

- Međunarodno pravo, zasnovano na ciljevima i principima Povelje UN-a, temelj je trenutnog međunarodnog poretka i mora se poštovati. Pozivamo američku stranu da prestane koristiti takozvanu "kinesku prijetnju" kao izgovor za ostvarivanje sebičnih interesa - poručeno je iz Ministarstva.

Glasnogovornik je dao ove komentare kao odgovor na pitanje da je američki predsjednik Donald Trump tvrdio da će SAD nametnuti dodatnih 10 posto carine osam evropskih zemalja dok relevantne strane ne postignu dogovor o "kupovini Grenlanda".

# KINA
# GRENLAND
# TRUMP
# SAD
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