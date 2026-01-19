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IZVUKLI GA IZ VODE

Dječak teško povrijeđen u napadu ajkule, ljekari mu se bore za život

Zadobio je teške povrede obje noge i sada je na intenzivnoj njezi, navodi se u saopćenju vlasti koje prenosi BBC

Dječaka napala jedna od najagresivnijih ajkula. Screenshot

Z. V.

19.1.2026

Dvanaestogodišnji dječak u Australiji bori se za život nakon što ga je napala velika ajkula dok je plivao u luci Sidnej (Sydney).

Dječak i njegova grupa prijatelja skakali su sa šest metara visoke kamene izbočine na plaži Šark (Shark), kada se napad dogodio.

Zadobio je teške povrede obje noge i sada je na intenzivnoj njezi, navodi se u saopćenju vlasti koje prenosi BBC.

Policija je pohvalila njegove prijatelje što su brzo izvukli onesviještenog dječaka iz vode prije dolaska spasilaca. Upravo su mu njihovi postupci dali šansu za preživljavanje, rekao je policijski nadzornik.

Napadi ajkula su rijetki na plaži Šark Bič (Shark Beach), popularnom mjestu za kupanje.

Vlasti vjeruju da je dječaka napala ajkula bik, agresivna vrsta koja se nalazi u toplim, plitkim vodama. Mnogi stručnjaci smatraju ajkule bikove među najopasnijim ajkulama na svijetu.

# NAPAD
# SIDNEJ
# AJKULA
# SIDNEY
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