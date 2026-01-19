Rute se sastaje s ministrima iz Danske i Grenlanda u jeku sporenja sa SAD-om

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) sastat će se danas s ministrima iz Danske i Grenlanda u jeku eskalirajućeg spora između Evropljana i Sjedinjenih Država oko Grenlanda.

Sigurnosne potrebe

Grenlandska ministrica vanjskih poslova Viviven Motsfelt (Vivian Motzfeldt) i danski ministar odbrane Troels Lund (Troels Lund) Poulsen prisustvovat će sastanku u sjedištu NATO-a u Bruxellesu.

Okupljanje se održava u trenutku kada američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) želi preuzeti Grenland, tvrdeći da je njegova kontrola nad otokom nužna za sigurnosne potrebe SAD-a. Njegovi evropski saveznici u NATO-u, među kojima je i Danska, tome se strogo protive.

Uglavnom autonomni Grenland dio je teritorije Danske. S populacijom od nešto manje od 57.000 stanovnika, Grenland je više puta poručio da ne želi postati dio SAD-a. Saveznici u NATO-u ističu da SAD ne treba preuzeti Grenland kako bi zaštitio Arktik.

Uvođenje carina

U subotu je Tramp saopćio da će uvesti carinu od deset posto na robu iz osam evropskih zemalja počevši od 1. februara, a koja će se povećati na 25 posto od 1. juna ako se ne postigne rješenje koje bi ga zadovoljilo, što bi bila "potpuna i totalna kupovina" Grenlanda.

Osim Danske, carinama bi bile pogođene i Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska, Norveška, Finska i Švedska, tvrdi Trump, prenosi dpa.