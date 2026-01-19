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BOGOJAVLJANJE

Ispoštovao tradiciju: Lukašenko se u 72. godini okupao u ledenoj vodi

Lukašenko ovu tradiciju poštuje godinama unazad, a kao i obično pored njega je ponovo bio njegov pas Umka

Lukašenko se okupao u ledenoj vodi. Screenshot / Telegram

M. P.

19.1.2026

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko okupao se u ledenoj vodi u noći 19. januara povodom Bogojavljenja.

Snimak šefa države kako uranja u ledenu vodu objavio je Telegram kanal "Pul Pervogo".

Lukašenko ovu tradiciju poštuje godinama unazad, a kao i obično pored njega je ponovo bio njegov pas Umka koji ga je čekao pored ledene vode.

Osim samog kupanja, Lukašenko često koristi ovaj praznik da promoviše i druge aktivnosti na otvorenom, poput cijepanja drva ili pijenja izvorske vode.

# TRADICIJA
# LUKAŠENKO
# BJELORUSIJA
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