Ispoštovao tradiciju: Lukašenko se u 72. godini okupao u ledenoj vodi

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko okupao se u ledenoj vodi u noći 19. januara povodom Bogojavljenja.
MEĐUNARODNI PRITISAK
BOGOJAVLJANJE
Lukašenko ovu tradiciju poštuje godinama unazad, a kao i obično pored njega je ponovo bio njegov pas Umka
Lukašenko se okupao u ledenoj vodi. Screenshot / Telegram
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko okupao se u ledenoj vodi u noći 19. januara povodom Bogojavljenja.
Snimak šefa države kako uranja u ledenu vodu objavio je Telegram kanal "Pul Pervogo".
Lukašenko ovu tradiciju poštuje godinama unazad, a kao i obično pored njega je ponovo bio njegov pas Umka koji ga je čekao pored ledene vode.
Osim samog kupanja, Lukašenko često koristi ovaj praznik da promoviše i druge aktivnosti na otvorenom, poput cijepanja drva ili pijenja izvorske vode.
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