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OBJAVLJEN SNIMAK

Vladimir Putin se okupao na Bogojavljenje: Prekrstio se i tri puta uronio u ledenu vodu

Taj obred mnogi poštuju, kazao je Peskov

Vladimir Putin. Screenshot

A. O.

19.1.2026

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i ove godine je, u skladu s tradicijom, povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenje, uronio u ledenu vodu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) potvrdio je da je ruski predsjednik učestvovao u bogojavljenskom obredu kupanja.

- Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju - kazao je Peskov.

Snimak Putinovog bogojavljenskog kupanja objavio je Kiril Dmitrijev (Kirill Dmitriev), šef ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju s inostranstvom.

Na videosnimku se vidi kako Putin tri puta zaranja u vodu, pri čemu se prije svakog uranjanja prekrsti. 

Nakon posljednjeg zaranjanja, odmah izlazi iz vode i time završava obred.

Osim ruskog predsjednika, povodom Bogojavljenja u ledenoj vodi okušao se i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko (Alexander Lukashenko).

Pravoslavni vjernici širom svijeta danas obilježavaju Bogojavljenje, praznik kojim se slavi krštenje Isusa Krista, dan kada je Jovan Krstitelj na rijeci Jordan krstio Hrista, čime je započela njegova misija propovijedanja hrišćanstva.

# DMITRY PESKOV
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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