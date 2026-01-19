Vladimir Putin se okupao na Bogojavljenje: Prekrstio se i tri puta uronio u ledenu vodu

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i ove godine je, u skladu s tradicijom, povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenje, uronio u ledenu vodu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) potvrdio je da je ruski predsjednik učestvovao u bogojavljenskom obredu kupanja.

- Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju - kazao je Peskov.

Snimak Putinovog bogojavljenskog kupanja objavio je Kiril Dmitrijev (Kirill Dmitriev), šef ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju s inostranstvom.

Na videosnimku se vidi kako Putin tri puta zaranja u vodu, pri čemu se prije svakog uranjanja prekrsti.