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EKSTREMNE TEMPERATURE

Hiljade hrabrih: 3.600 ljudi učestvovalo u bogojavljenskom kupanju u Rusiji na -37 stepeni

Tokom crkvenih obreda i samog kupanja, više od 300 policajaca nadgledalo je javni red i sigurnost učesnika

Tradicionalno kupanje za Bogojavljenje. AP

Dž. M.

19.1.2026

Oko 3.600 ljudi učestvovalo je u tradicionalnom bogojavljenskom kupanju u ruskoj regiji Hakasiji, uprkos ekstremno niskoj temperaturi od -37 stepeni Celzijusa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Tokom crkvenih obreda i samog kupanja, više od 300 policajaca nadgledalo je javni red i sigurnost učesnika. Saobraćajne patrole bile su dežurne u blizini vjerskih objekata i krstionica, a, prema izvještaju, nije zabilježeno nijedno vanredno stanje.

Bogojavljenje danas proslavljaju Srpska pravoslavna crkva i druge pravoslavne crkve, a praznik se sjeća krštenja Isusa Hrista u rijeci Jordanu od strane Svetog Jovana i objavljivanja Bogočovjeka.

# CRKVA
# KUPANJE
# RUSIJA
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