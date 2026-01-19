Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SIGURNOSNE POSLJEDICE

Nova eskalacija u Siriji nakon pada vlade i sporazuma o primirju, ubijena tri vojnika

Vojska se trenutno sukobljava s kurdskim snagama i "ostacima režima"Bašara al-Asada koji nastoje poremetiti primirje potpisano u nedjelju, navodi se

Nakon pada vlade i sporazuma o primirju, ubijena tri vojnika. AP

Z. V.

19.1.2026

Sirijske demokratske snage kažu da se bore protiv vladinih snaga u blizini zatvora u kojem se nalaze borci oružane grupe ISIL-a. Državna novinska agencija SANA izvještava da su najmanje tri vojnika poginula.

Vojska se trenutno sukobljava s kurdskim snagama i "ostacima režima" Bašara al-Asada (Bashara al-Assada) koji nastoje poremetiti primirje potpisano u nedjelju, navodi se.

Ovo su prvi prijavljeni sukobi od sklapanja primirja između vlade i Sirijskih demokratskih snaga (SDF).

Sirijske demokratske snage opisale su sukobe kao vrlo opasan razvoj događaja i kažu da bi zauzimanje zatvora moglo imati ozbiljne sigurnosne posljedice koje ugrožavaju stabilnost i otvaraju put povratku haosu i terorizmu.

SDF je saopštio da je sukob u toku u zatvoru al-Aktan (al-Aqtan), u kojem se nalaze pritvorenici ISIL-a (ISIS), na periferiji grada Raka (Raqqa) na sjeveroistoku zemlje.

Prema sveobuhvatnom sporazumu o integraciji postignutom u nedjelju, odgovornost za zatvore u kojima su smješteni pritvorenici ISIL-a trebala je biti prenesena na sirijske vladine snage.

# SIRIJA
# BASHAR AL-ASSAD
# KURDI
# SUKOBI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.