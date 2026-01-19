Nova eskalacija u Siriji nakon pada vlade i sporazuma o primirju, ubijena tri vojnika

Sirijske demokratske snage kažu da se bore protiv vladinih snaga u blizini zatvora u kojem se nalaze borci oružane grupe ISIL-a. Državna novinska agencija SANA izvještava da su najmanje tri vojnika poginula.

Vojska se trenutno sukobljava s kurdskim snagama i "ostacima režima" Bašara al-Asada (Bashara al-Assada) koji nastoje poremetiti primirje potpisano u nedjelju, navodi se.

Ovo su prvi prijavljeni sukobi od sklapanja primirja između vlade i Sirijskih demokratskih snaga (SDF).

Sirijske demokratske snage opisale su sukobe kao vrlo opasan razvoj događaja i kažu da bi zauzimanje zatvora moglo imati ozbiljne sigurnosne posljedice koje ugrožavaju stabilnost i otvaraju put povratku haosu i terorizmu.