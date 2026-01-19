Putin pozvan da se pridruži Trampovom "Odboru za mir" zaduženom za obnovu Gaze: Da li će pristati?

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan je da se pridruži „Odboru za mir“ (Board of Peace), inicijativi američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), tijelu koje bi trebalo nadgledati obnovu Gaze, saopćio je u ponedjeljak portparol Kremlja.

Tokom redovnog brifinga za medije, portparol Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) izjavio je:

- Predsjednik Putin je također diplomatskim kanalima dobio poziv da se pridruži ovom Odboru za mir."

Peskov je naveo da se u Kremlju trenutno razmatra zaprimljeni poziv te da se Rusija "nada dobijanju više detalja od američke strane", prenosi CNN.

Formiranje odbora, kojim bi predsjedavao Tramp, predstavlja ključni segment američkog plana, koji ima podršku Ujedinjenih nacija, a koji je usmjeren na demilitarizaciju i obnovu Gaze, razrušene tokom dvogodišnjeg rata između Izraela i militantne grupe Hamas.

Tramp je ovaj komitet opisao kao "najveći i najprestižniji odbor ikada okupljen". Prema dostupnim informacijama, u njegovom radu trebali bi učestvovati bivši britanski premijer Toni Bler (Tony Blair), kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) te američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio).

Pozive za pridruživanje Odboru za mir, prema vlastitim izjavama ili saopćenjima njihovih kabineta, dobili su i turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan), argentinski predsjednik Havijer Milei (Javier Milei) te egipatski predsjednik Abdel Fatah el-Sisi (Abdel Fattah el-Sisi).