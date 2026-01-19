Tramp prevazišao samog sebe: Više me ne zanima isključivo mir, jer nisam dobio Nobela za mir

Norveški premijer Jonas Gahr Støre potvrdio je u ponedjeljak da je tokom vikenda primio poruku od američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojoj je naveo da ga više ne zanima "isključivo" mir jer nije dobio Nobelovu nagradu za mir.

Ne osjećam obavezu

"S obzirom na to da je vaša zemlja odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir zbog zaustavljanja 8 ratova, više ne osjećam obavezu da razmišljam isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, već sada mogu razmišljati o tome šta je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države", napisao je Trump u nedjelju.

Američki predsjednik je time pokazao, namjerno ili ne, da nije upoznat s pravilima dodjele Nobelove nagrade za mir, s obzirom da ovo priznanje dodjeljuje nezavisni odbor, a ne vlasti Norveške.

Støre je za norveški medij VG rekao da je Trumpovo pismo, o kojem je prvi izvijestio PBS, bio odgovor na "kratku poruku predsjedniku Trumpu koju sam ja uputio ranije tog dana, u svoje ime i ime predsjednika Finske, Alexandera Stubba", u kojoj su dva nordijska premijera pozvala na smirivanje tenzija i zatražila trostrani telefonski poziv.

Izjava američkog predsjednika da više nije toliko opsjednut igranjem mirotvorca dolazi nakon njegovog sve agresivnijeg zveckanja oružjem prema Grenlandu, samoupravnoj danskoj teritoriji za koju je obećao da će pripojiti SAD-u.

Tokom vikenda, Trump je najavio i da će od 1. februara uvesti oštre carine na evropske zemlje koje se protive njegovim planovima za aneksiju Grenlanda, što je navelo predsjednika Evropskog vijeća Antónia Costu da sazove hitan samit lidera EU za ovu sedmicu.

Borio se za Nobela

Trump se žestoko borio za Nobelovu nagradu, koju je bivši američki predsjednik Barack Obama osvojio 2009. godine, i više puta je tvrdio da je okončao najmanje osam sukoba, što je podatak koji su stručnjaci za provjeru činjenica osporili .

Nagrada je na kraju otišla venecuelanskoj opozicionoj liderki Maríji Corini Machado, koja je prošle sedmice poklonila svoju medalju Trumpu - iako je Nobelov komitet naknadno izdao saopštenje da, iako fizička medalja može promijeniti vlasnika, sama čast nije prenosiva.

Podsjetimo, u dokumentu upućenom norveškom premijeru Jonasu Gahru Støreu, koji je Sky News dobio na uvid, Trump je doveo u pitanje da li Danska zaista ima pravo upravljati Grenlandom, dodavši da ga ova zemlja "ne može zaštititi".

Grenland je poluautonomna teritorija u sjevernom Atlantskom okeanu koja sama donosi zakone, ali njenu vanjsku i obrambenu politiku kontrolira Kraljevina Danska.

U nastavku donosimo pismo u cjelosti:

"Dragi Jonas,

S obzirom na to da je vaša zemlja odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir zbog zaustavljanja 8 ratova, više ne osjećam obavezu da razmišljam isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, već sada mogu razmišljati o tome šta je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države.

Danska ne može zaštititi tu zemlju (Grenland) od Rusije ili Kine, a zašto uopće imaju 'pravo vlasništva'?

Ne postoje pisani dokumenti, samo se zna da je brod tamo pristao prije stotina godina, ali i mi smo imali brodove koji su tamo pristajali.

Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegovog osnivanja, a sada bi NATO trebao učiniti nešto za Sjedinjene Američke Države.

Svijet nije siguran ako nemamo potpunu i totalnu kontrolu nad Grenlandom.

Hvala vam!"

Predsjednik DJT