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SVJETSKI EKONOMSKI FORUM

Ruski i ukrajinski posrednici u Davosu traže dijalog s Amerikancima

Tramp će lično prisustvovati ovogodišnjem sastanku, nakon što se prošle godine obratio skupu putem video veze.

Tramp će lično prisustvovati ovogodišnjem sastanku. AP

FENA

19.1.2026

Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev otputovat će ove sedmice u švicarsko ljetovalište Davos i održati sastanke s članovima američke delegacije na marginama Svjetskog ekonomskog foruma, saopćila su Reutersu dva izvora upoznata s posjetom pod uslovom anonimnosti.

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov rekao je u nedjelju da će se razgovori s američkim zvaničnicima o rješenju gotovo četverogodišnjeg rata s Rusijom nastaviti na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) ove sedmice.

Tramp će lično prisustvovati ovogodišnjem sastanku, nakon što se prošle godine obratio skupu putem video veze. Pratit će ga velika američka delegacija.

Kremlj je objavio da se priprema dočekati američkog Trampovog izaslanika Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera u Moskvi na mirovnim pregovorima o Ukrajini, ali da još nisu određeni datumi. Dmitrijev je u decembru otputovao u SAD i održao dvodnevne razgovore s Vitkofom i Kušnerom. Nakon povratka s putovanja informirao je Putina.

Vitkof i Kušner kasnije su se sastali sa zvaničnicima iz Ukrajine i Evrope, a zatim odvojeno s ukrajinskom delegacijom koju je predvodio Umerov. Vitkof je razgovore nazvao "produktivnim i konstruktivnim".

Tramp i Putin razgovarali su o ratu u Ukrajini tokom telefonskog poziva 29. decembra, koji je Bijela kuća opisala kao "pozitivan". U intervjuu za Reuters 14. januara, Tramp je rekao da Ukrajina, a ne Rusija, koči potencijalni mirovni sporazum, u izjavi koja je u oštroj suprotnosti sa stavom evropskih čelnika. 

# DAVOS
# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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