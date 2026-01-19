Merc će tražiti sastanak s Trampom u Davosu zbog spora oko Grenlanda

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je u ponedjeljak da će pokušati da se sastane s američkim predsjednikom Donaldom Trampom ove sedmice kako bi spriječio daljnju eskalaciju u sporu oko Grenlanda.

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merc je rekao da evropske zemlje koje su izrazile podršku suverenitetu Danske i kojima je Tramp prijetio carinama žele izbjeći bilo kakvu eskalaciju.

- Imat ćemo priliku ove sedmice u Davosu da o tome razgovaramo na raznim sastancima. Pokušat ću se sastati s predsjednikom Trampom u srijedu - rekao je, misleći na sastanke Svjetskog ekonomskog foruma u Švicarskoj.

Evropa spremna odgovoriti

Konzervativni njemački lider rekao je da Evropljani prepoznaju strateški značaj arktičke sigurnosti i uloge Grenlanda te da su spremni da se pozabave ovim problemima zajedno s NATO-om kroz povećano prisustvo u regiji.