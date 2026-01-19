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NJEMAČKI KANCELAR

Merc će tražiti sastanak s Trampom u Davosu zbog spora oko Grenlanda

Ako Tramp ispuni carinske prijetnje protiv zemalja koje se protive njegovim ambicijama oko Grenlanda, Evropljani su spremni da odgovore, rekao je

Merc i Tramp. AP

FENA

19.1.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je u ponedjeljak da će pokušati da se sastane s američkim predsjednikom Donaldom Trampom ove sedmice kako bi spriječio daljnju eskalaciju u sporu oko Grenlanda.

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merc je rekao da evropske zemlje koje su izrazile podršku suverenitetu Danske i kojima je Tramp prijetio carinama žele izbjeći bilo kakvu eskalaciju.

- Imat ćemo priliku ove sedmice u Davosu da o tome razgovaramo na raznim sastancima. Pokušat ću se sastati s predsjednikom Trampom u srijedu - rekao je, misleći na sastanke Svjetskog ekonomskog foruma u Švicarskoj.

Evropa spremna odgovoriti

Konzervativni njemački lider rekao je da Evropljani prepoznaju strateški značaj arktičke sigurnosti i uloge Grenlanda te da su spremni da se pozabave ovim problemima zajedno s NATO-om kroz povećano prisustvo u regiji.

Također je naglasio da ako Tramp ispuni carinske prijetnje protiv zemalja koje se protive njegovim ambicijama oko Grenlanda, Evropljani su spremni da odgovore kontraekonomskim mjerama.

- Ne želim to, ali ako je potrebno, onda ćemo naravno zaštititi naše evropske interese, uključujući i naše njemačke nacionalne interese - rekao je Merc.

- Ne želimo ovu eskalaciju. Ne želimo trgovinski spor sa SAD-om, ali ako se suočimo s carinama koje smatramo nerazumnim, onda smo sposobni odgovoriti - dodao je.

Trampova prijetna

Tramp je u subotu najavio da će Vašington uvesti carine na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Nizomske i Finske počevši od 1. februara. Carine će početi od 10% i povećati se na 25% do 1. juna.

Američki predsjednik je rekao da će mjere ostati na snazi ​​dok se ne postigne dogovor o "potpunoj kupovini Grenlanda" od strane SAD-a od Danske. Naveo je zabrinutost za nacionalnu sigurnost, rekavši da je "svjetski mir u pitanju" i tvrdeći da "Kina i Rusija žele Grenland, a Danska ne može ništa učiniti po tom pitanju".

Grenland, samoupravna teritorija unutar Kraljevine Danske, privukao je interes SAD-a zbog svog strateškog položaja i ogromnih mineralnih resursa, kao i navodne zabrinutosti zbog rastuće ruske i kineske aktivnosti.

I Danska i Grenland odbacili su svaki prijedlog za prodaju teritorije, potvrđujući danski suverenitet nad ostrvom.

# GRENLAND
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# DONALD TRUMP
# NJEMAČKA
# DANSKA
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