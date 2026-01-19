Tramp poslao oštru poruku Briselu: Evropa treba da se fokusira na rat između Rusije i Ukrajine, a ne na Grenland

Predsjednik SAD Donald Tramp odbio je otkriti planove i detalje u vezi sa mogućim preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, ističući da će "100 posto" uvesti carine evropskim zemljama ukoliko ne bude postignut dogovor o ostrvu koje je u sastavu Danske. Tramp je poručio Evropi da treba da se fokusira na rat između Rusije i Ukrajine, a ne na Grenland.

Na pitanje NBC Newsa da li bi upotrijebio silu da zauzme Grenland, Tramp je kratko odgovorio: "Nemam komentar".

Američki predsjednik kritikovao je evropske lidere koji su se protivili njegovim planovima za Grenland, navodeći da ostrvo ima značaj za nacionalnu sigurnost SAD i zaštitu od vanjskih prijetnji.

- Evropa bi trebalo da se fokusira na rat sa Rusijom i Ukrajinom, jer, iskreno, vidi se šta su time postigli. To je ono na šta Evropa treba da se usmjeri, a ne na Grenland - rekao je Tramp.

- Hoću 100 posto - naglasio je Tramp u odgovoru na pitanje da li će sprovesti planove o uvođenju carina evropskim zemljama ukoliko ne bude dogovora o Grenlandu.