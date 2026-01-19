Tramp poslao oštru poruku Briselu: Evropa treba da se fokusira na rat između Rusije i Ukrajine, a ne na Grenland

Predsjednik SAD Donald Tramp odbio je otkriti planove i detalje u vezi sa mogućim preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, ističući da će "100 posto" uvesti carine evropskim zemljama ukoliko ne bude postignut dogovor o ostrvu koje je u sastavu Danske. Tramp je poručio Evropi da treba da se fokusira na rat između Rusije i Ukrajine, a ne na Grenland.
Na pitanje NBC Newsa da li bi upotrijebio silu da zauzme Grenland, Tramp je kratko odgovorio: "Nemam komentar".
Američki predsjednik kritikovao je evropske lidere koji su se protivili njegovim planovima za Grenland, navodeći da ostrvo ima značaj za nacionalnu sigurnost SAD i zaštitu od vanjskih prijetnji.
- Evropa bi trebalo da se fokusira na rat sa Rusijom i Ukrajinom, jer, iskreno, vidi se šta su time postigli. To je ono na šta Evropa treba da se usmjeri, a ne na Grenland - rekao je Tramp.
- Hoću 100 posto - naglasio je Tramp u odgovoru na pitanje da li će sprovesti planove o uvođenju carina evropskim zemljama ukoliko ne bude dogovora o Grenlandu.
Na kraju, Tramp je odbacio tvrdnje da Norveška nema uticaja na dodjelu Nobelove nagrade za mir i naglasio da odluka u potpunosti zavisi od komiteta.
- Norveška to potpuno kontroliše, uprkos onome što tvrde. Norveška voli da kaže da nema ništa s tim, ali zapravo ima sve - rekao je američki predsjednik.
Tramp je također istakao da su njegovi mirovni napori doveli do zaustavljanja osam ratova i spašavanja mnogih života, što smatra "većom nagradom" od Nobelove.
- Nobelova nagrada me ne zanima - zaključio je Tramp.