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EVROPSKI LIDER REKAO "NE"

Tramp dobio prvu odbijenicu: Makron ne želi biti dio njegovog Odbora za mir

Odluka Emanuela Makrona, prema procjenama političkih izvora, povezana je i s aktuelnim tenzijama između evropskih zemalja i Donalda Trampa

Makron i Tramp. Yoan Valat, Pool photo via AP

M. Až.

19.1.2026

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) odbio je poziv američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da se uključi u Odbor za mir, nadnacionalno tijelo koje Vašington vidi kao mehanizam za rješavanje sukoba širom svijeta.

Tramp je pozivnice uputio brojnim svjetskim liderima, među kojima je i predsjednik Rusije Vladimir Putin (Vladimir Putin), ali većina pozvanih zasad se nije izjasnila.

Za razliku od ostalih, francuski predsjednik odlučio je reagovati i jasno odbiti učešće u ovom tijelu.

Odluka Emanuela Makrona, prema procjenama političkih izvora, povezana je i s aktuelnim tenzijama između evropskih zemalja i Donalda Trampa, posebno u vezi s Grenlandom, koji američki predsjednik želi pripojiti Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je Odbor za mir zamislio kao alternativu Ujedinjenim nacijama, odnosno kao nadnacionalno tijelo koje bi posredovalo u međunarodnim sukobima i krizama.

Pozive za članstvo, osim Francuske, dobili su lideri Poljske, Rusije, Slovenije i Izraela, ali je Makron zasad jedini koji je zvanično odgovorio.

Još uvijek nije poznato na koji način bi Odbor za mir funkcionisao niti kako bi provodio svoje odluke, a detalje o tome Bijela kuća tek treba objaviti.

# EMMANUEL MACRON
# SAD
# DONALD TRUMP
# FRANCUSKA
# ODBOR ZA MIR
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