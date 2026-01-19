Tramp dobio prvu odbijenicu: Makron ne želi biti dio njegovog Odbora za mir

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) odbio je poziv američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da se uključi u Odbor za mir, nadnacionalno tijelo koje Vašington vidi kao mehanizam za rješavanje sukoba širom svijeta.

Tramp je pozivnice uputio brojnim svjetskim liderima, među kojima je i predsjednik Rusije Vladimir Putin (Vladimir Putin), ali većina pozvanih zasad se nije izjasnila.

Za razliku od ostalih, francuski predsjednik odlučio je reagovati i jasno odbiti učešće u ovom tijelu.