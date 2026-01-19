Ilon Mask donirao 10 miliona dolara za podršku republikanskom kandidatu za američki Senat

Američki tehnološki milijarder Ilon Mask donirao je 10 miliona dolara za podršku pro-Trumpovom kandidatu koji se kandiduje za nasljednika penzionisanog republikanskog senatora Miča Mekonela, prema izvještaju objavljenom u ponedjeljak.

Axios je izvijestio, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem, da je Mask prošle sedmice dostavio sredstva političkom akcijskom odboru za republikanskog kandidata Nejta Morisa, koji se kandiduje za nasljednika Mekonela (83), starijeg senatora južne savezne države Kentaki.

Milijarder, koji se prošle godine javno posvađao s predsjednikom Donaldom Trampom i nakratko razmišljao o formiranju treće stranke, od tada se vratio republikancima. On ostaje Trampov najveći pojedinačni donator.

Donacija, najveća koju je Mask ikada dao kandidatu za Senat, uslijedila je nakon novembarske večere koju je Mask imao s potpredsjednikom Vensom, šeficom kabineta Bijele kuće Suzi Vajls i bivšim zamjenikom šefa kabineta Bijele kuće Tejlorom Budovičom.

Mask je prošle godine efektivno napustio Bijelu kuću nakon što se suočio s javnim kritikama zbog svog neslužbenog vladinog odjela za efikasnost - poznatog kao DOGE - čije je smanjenje troškova kritizirano kao neefikasno i bezobzirno štetno. Također je naveo potrebu da se preusmjeri na svoju automobilsku kompaniju Tesla, koja se suočila s velikim protestima i padom prodaje zbog njegovog kontroverznog političkog rada.