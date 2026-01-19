Užas u Nigeriji: Naoružani napadači oteli više od 150 ljudi tokom mise

Naoružani napadači oteli su više od 150 kršćana tokom nedjeljnih misa u koordiniranim napadima na nekoliko crkava na sjeveru Nigerije. Napadi su se dogodili u zajednici Kurmin Vali, na području Kajuru, objavio je Sky News.

Prema različitim izvorima, broj otetih osoba nije u potpunosti usaglašen, a prva izvještavanja govorila su o čak 177 nestalih. Zastupnik tog područja u državnom parlamentu Usman Danlami Stingo rekao je: "Od jučer je nestalo 177 ljudi, a 11 se vratilo. To znači da se još uvijek traga za 168 osoba."

S druge strane, Džon Hajab (John Hayab), predsjednik Kršćanske udruge Nigerije, naveo je da su oteta 172 vjernika, ali da je devetero uspjelo pobjeći, zbog čega se 163 osobe i dalje nalaze u zatočeništvu. Prema dostupnim informacijama, meta napada bile su katolička crkva te dvije crkve denominacije Kerubina i Serafina.

Reakcija policije

Policija je potvrdila da su napadači, naoružani "sofisticiranim oružjem", oteli veći broj ljudi, ali su istakli da se tačan broj još utvrđuje. Portparol policije naveo je da je riječ o udaljenom i teško pristupačnom području zbog loše putne infrastrukture, što dodatno otežava prikupljanje pouzdanih informacija.

Dodao je da su vojne jedinice i druge sigurnosne agencije raspoređene na terenu u pokušaju da lociraju otmičare i oslobode zatočene osobe.

Sve češće masovne otmice

Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za napad. Masovne otmice u Nigeriji postaju sve učestalije, a naoružane bande najčešće napadaju udaljene zajednice u kojima je prisutnost državnih institucija minimalna.

Napadi na crkve ponovo su potaknuli tvrdnje o vjerskom progonu, koje su ranije iznosili i Donald Tramp (Donald Trump) i drugi političari, iako nigerijska vlada tvrdi da sigurnosna kriza ne predstavlja "kršćanski genocid".

Incident se dogodio ubrzo nakon američkih zračnih udara izvedenih tokom Božića u blizini Sokota, grada s većinskim muslimanskim stanovništvom na sjeveru zemlje. Meta udara, koje je Tramp nazvao "božićnim darom", navodno je bila grupa povezana s Islamskom državom.