Ko može zaustaviti Trampa da otme Grenland i spriječi raspad najmoćnijeg saveza na svijetu?

Predsjednik SAD Donald Tramp uvukao je NATO u ono što bi mogla postati najgora kriza ikada, prijeteći novim carinama protiv američkih saveznika koji se protive njegovom planu otimanja Grenlanda, protiv volje njegovog naroda.

Da li je relativni mir u svijetu ugrožen raspadom njegovog najmoćnijeg vojnog saveza, dijelom će zavisiti od toga hoće li republikanci u Kongresu pokazati rijetku odlučnost u izazivanju svog predsjednika.

Još jedan ključni faktor je da li će evropski lideri, koji su na posljednju eskalaciju odgovorili čeličnim jedinstvom, prijetiti posljedicama za Trampa i SAD. Evropska unija predstavlja ogroman trgovinski blok, a odmazda bi mogla pogoditi američke berze, koje Tramp često ističe kao barometar ekonomskog blagostanja. Međutim, trgovinske odmazde ili ograničavanje vojne saradnje na kraju bi mogle više da naštete američkim saveznicima nego njihovom zaštitniku, prenosi CNN.

Hitne konsultacije u Briselu

Ambasadori Evropske unije održali su hitne konsultacije u Briselu u nedjelju, a nekoliko lidera NATO saveznika, koji su prijateljski nastrojeni prema Trampu, pozvalo je da se pokaže odlučnost oko Grenlanda, poluautonomne danske teritorije.

Postoji opipljiva uzbuna sa obje strane Atlantika da bi se NATO mogao raspasti. Takav ranije nezamisliv scenario predstavljao bi istorijsku pobjedu za Rusiju i Kinu i možda najdestabilizujući ishod Trampova dva mandata u Beloj kući.

Sumnja u Kongresu i unutrašnji raskoli

U Kongresu postoji zabrinutost zbog Trampovih poteza. Ali, da li postoji dovoljno visokih republikanaca koji su toliko zaštitnički nastrojeni prema NATO-u, temelju američke globalne moći, da bi se usudili na izuzetan raskid sa njim? Pojavile su se pukotine u Trampovoj bazi moći u Kongresu, posebno zbog dosijea Džefrija Epstajna, ali ga se i dalje plaše mnogi republikanski poslanici.

Međutim, na kraju krajeva, teška sudbina saveza zavisi od predsjednika koji američku vojnu moć vidi kao svoju, koju može koristiti bez zakonskih ili ustavnih ograničenja, i koji prezire NATO kao reket za zaštitu. Sticanje Grenlanda bilo bi veće nasljeđe od stavljanja njegovog imena na Kenedi centar ili izgradnje nove balske dvorane Bele kuće; to bi ga svrstalo uz Tomasa Džefersona i Vilijama Mekinlija kao predsjednike koji su proširili teritoriju Sjedinjenih Država.

Trampove ekonomske i vojne prijetnje

Tramp je u subotu poslao šokantne talase preko Atlantika intenzivirajući svoje agresivne zahtjeve za Grenland dok svoju vanjski politiku "Umjetnosti dogovora" dovodi do ekstrema. Rekao je da će uvesti carinu od 10% na "svu robu" iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske počev od 1. februara, povećavajući je na 25% 1. juna, dok se ne postigne sporazum.

Tramp je istakao da su mnoge zemlje NATO-a uzimale zdravo za gotovo američki sigurnosni kišobran smanjenjem svojih oružanih snaga posljednjih decenija. Njegov bijes, kao i prijetnja koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu, potaknuli su mnoge države članice da obećaju značajno povećanje vojnih izdataka.

Ali time što nije isključio vojnu silu za zauzimanje Grenlanda, on rizikuje da uništi NATO i njegovu klauzulu o uzajamnoj odbrani iz Člana 5 zbog lične opsesije. To je uprkos tome što američki birači ne žele da posjeduju ostrvo ili da ga plate, više su zabrinuti zbog visokih cijena godinu dana nakon početka Trampovog drugog predsjedništva.

Reakcije američkih zvaničnika

- Predsjednik ima potpun vojni pristup Grenlandu da nas zaštiti od bilo kakve prijetnje. Dakle, ako želi da kupi Grenland, to je jedna stvar. Ali da on izvrši vojnu invaziju, to bi okrenulo Član 5 NATO-a naglavačke i, u suštini, dovelo nas u rat sa samim NATO-om - rekao je u nedjelju za ABC republikanski kongresmen Majkl Mekol iz Teksasa, počasni predsjednik odbora Predstavničkog doma za spoljne poslove i unutrašnju bezbjednost.

- To bi na kraju značilo ukidanje NATO-a kakvog poznajemo, organizacije koja nas je... štitila od svjetskih ratova - dodao je Mekol.

Trampov potpredsjednik u prvom mandatu, Majk Pens, rekao je za CNN da, iako SAD imaju interes da kontrolišu i na kraju posjeduju Grenland, Trampove metode su kontraproduktivne.

- Mislim da trenutni stav, za koji se nadam da će se promijeniti i smanjiti, prijeti da razbije taj jak odnos, ne samo sa Danskom, već i sa svim našim saveznicima u NATO-u - rekao je Pens u nedjelju.

Poslanik iz Ohaja, Majk Tarner, koji predvodi delegaciju SAD u parlamentarnom tijelu NATO-a, složio se da Tramp ima legitimne zabrinutosti za nacionalnu bezbjednost na Grenlandu. Ali je rekao da "svakako nema ovlašćenja da predsjednik koristi vojnu silu da bi oteo teritoriju od zemlje NATO-a".

Kongres pokušava da reaguje

Ali hoće li Kongres učiniti bilo šta da zaustavi Trampa? Republikanski senator iz Kentakija, Rend Pol, i demokratski senator iz Virdžinije, Tim Kejn, planiraju uvesti "ležeće policijske kazne". U zajedničkom pojavljivanju u emisiji "Upoznajte novine" na NBC-u, rekli su da razgovaraju o novoj rezoluciji o ratnim ovlašćenjima za Grenland. Takođe planiraju osporiti nove tarife i istaknuti zakon koji predviđa da predsjednik ne može da se povuče iz NATO-a bez odobrenja Kongresa.

Pol je rekao da Tramp "trese kavez" odbijajući da isključi mogućnost zauzimanja Grenlanda silom. Ali je dodao: - Čuo sam da nema republikanske podrške za to, iako je većina jastrebovskih članova naše poslaničke grupe rekla da to neće podržati.

Neki republikanci se nadaju da Tramp samo glumi "ajkulu za nekretnine".

- Mislim da je to jednostavno način na koji Tramp rješava stvari. Pogledajte, postigao je dobre poslove zauzimajući agresivan stav - rekao je senator iz Floride Rik Skot za Fox News.

Ali administracija, osnažena privođenjem predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, izgleda da je prešla iz režima majstora ugovaranja. Nekoliko dana nakon što je Tramp rekao da želi Grenland jer je "psihološki važan za njega", ministar finansija Skot Besent je potvrdio percepciju da američka administracija misli da je toliko jaka da može uzeti šta god želi.

- Sjedinjene Države su trenutno najvrelija zemlja na svijetu. Mi smo najjača zemlja na svijetu. Evropljani projiciraju slabost. SAD projiciraju snagu - rekao je Besent.

NATO suočen s dosad neviđenim pritiskom

NATO je imao podjele, ali nijednu ovakvu. Savez se suočio sa mnogim tenzijama u svojih skoro 77 godina. U Sueckoj krizi 1956. godine, SAD su se protivile britansko-francuskoj invaziji na dijelove Egipta. Devedesetih, neke evropske zemlje su bile frustrirane početnom nevoljnošću Vašingtona da uključi NATO kako bi se zaustavio rat u bivšoj Jugoslaviji. Početkom 2000-ih, nakon perioda samoispitivanja, NATO je prvi put pozvao Član 5 u odbranu SAD nakon napada 11. septembra. Kasnije je predvodio kampanju u Avganistanu, ali su se žestoke podjele rasplamsale oko Iraka.

Trampov pritisak na NATO dolazi nakon zapanjujućeg perioda za alijansu, nakon što su se Švedska i Finska pridružile tokom Bajdenove administracije, nakon ruske invazije na Ukrajinu. Trenutni raskol je bez presedana jer nijedan od lidera koji su ga negovali sedam decenija nije mogao da shvati scenario u kojem jedna članica prijeti drugoj. To što su zaraćene strane Sjedinjene Države, najvažnija država članica, čini situaciju još nevjerovatnijom.

Opsesija Grenlandom i strateški značaj

Trampova opsesija Grenlandom, koji postaje sve važniji kako se trka za kontrolu nad Arktikom ubrzava, ima strateškog smisla. Ali njegovo obrazloženje zašto Sjedinjene Države moraju da ga imaju za sebe je manje transparentno.

SAD imaju sporazume sa Danskom koji im omogućavaju da šalju trupe. Tramp kaže da je ostrvo vitalno za njegov projekat protivraketne odbrane Zlatna kupola. Ali baza američkih svemirskih snaga već se fokusira na sisteme ranog upozoravanja na rakete. Grenland i Danska su također otvoreni za komercijalne sporazume sa SAD radi eksploatacije rijetkih zemnih minerala. Trampova tvrdnja da bi Kina i Rusija mogli izvršiti invaziju je neiskrena jer je ostrvo već teritorija NATO-a koju bi alijansa branila.

Ali Besent je iznio zapanjujuće obrazloženje koje implicira da Tramp može jednostrano da djeluje po bilo kom globalnom pitanju.

- Nacionalna vanredna situacija je izbjegavanje nacionalne vanredne situacije. To je strateška odluka predsjednika - rekao je za NBC. Trampovo pozivanje na vanredna ovlašćenja za uvođenje tarifa kao dio njegovih trgovinskih ratova je ključna sporna tačka dok Vrhovni sud razmatra da li su predsjednikove tarife uzurpirale trgovinske prerogative Kongresa.

Zašto je Grenland važan Evropi

Nakon Trampovih zahtjeva za Grenland, evropski lideri koji su prošlu godinu pokušavali da umire i laskaju predsjedniku pooštrili su svoj ton.

Pitanje nije samo teritorija. Ono zadire u srž evropskog ideala, da nacije i narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i da nisu samo vazali svemoćnih država.

Predsjednik Emanuel Makron povukao je upečatljivu paralelu između Trampa i teritoriјalnog gangsterizma ruskog predsjednika Vladimira Putina, ističući da Francuska favorizuje nezavisnost i suverenitet svih nacija.

- Nikakvo zastrašivanje ili prijetnja neće uticati na nas ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, niti bilo gdje drugo u svijetu kada se suočimo sa takvim situacijama - rekao je.

Britanski premijer Kir Starmer i italijanska premijerka Đorđa Meloni, koji su pokušali sprijateljiti se sa Trampom, razgovarali su sa njim telefonom. Meloni je rekla da se "ne slaže" sa tarifama vezanim za Grenland.

Mogu li spriječiti eskalaciju?

Ali bit će potrebno više od riječi da se umiri Tramp. Mogu li republikanci na Kapitol Hilu ili saveznici NATO-a pokazati da će biti ličnih i političkih posljedica ako aneksija Grenlanda postane prioritet?

Postoje znaci da bi Trampove prijetnje mogle spriječiti ratifikaciju trgovinskog sporazuma između EU i SAD, koji je SAD nudio povoljne uslove, jer Evropa nije mogla rizikovati povlačenje američke odbrambene podrške. Propast sporazuma ili "odmazdne carine" mogle bi štetiti Trampu skokom cijena uvoza u izbornoj godini, dok su birači nezadovoljni ekonomskim učinkom.

Cijepanje NATO saveza moglo bi izazvati probleme za SAD ako bi uključivalo zatvaranje vojnih baza u Britaniji, Njemačkoj ili drugdje, koje SAD koriste za projekciju sile na Bliskom istoku i Africi. Moglo bi također opteretiti američku vojsku isključivo odgovornom za odbranu Arktika.

Prekid transatlantskih veza zakomplikovao bi i druge Trampove prioritete, poput evropske podrške i finansiranja njegove inicijative za stabilizaciju i obnovu Gaze. Ako je ozbiljan u vezi okončanja rata u Ukrajini, to se ne može učiniti pravedno bez Evrope. Članice NATO saveza mogle bi se okrenuti od kupovine američkog oružja i investicija.

Ipak, države NATO-a ostaju duboko ranjive na Trampa. Decenije nedovoljnog trošenja sredstava za odbranu ostavile su ih zavisnim od američke vojne moći 80 godina nakon Drugog svjetskog rata i skoro 35 nakon završetka Hladnog rata.

U Evropi postoji istinska volja da bude nezavisnija. Ali bit će potrebne decenije da se izgradi obimna i svestrana otpornost, pod pretpostavkom da slabe vlade mogu uvjeriti nezadovoljne birače da se žrtvuju za troškove odbrane.

Na kraju, ova neuravnotežena dinamika u zapadnom savezu ima jednako veze sa trenutnim zastoјem kao i sa američkim predsjednikom koji je van puta.