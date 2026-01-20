Tramp u Davosu obećava pristupačnije stanovanje, ali luksuzna pozornica izaziva kritike

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) planira iskoristiti svoje obraćanje na Svjetskom ekonomskom forumu (World Economic Forum) u Davosu kako bi američkoj javnosti predstavio viziju rješavanja problema nepristupačnog stanovanja. Ipak, sama činjenica da će govor održati u luksuznom švicarskom skijaškom odmaralištu već je izazvala niz kritika. Godinu dana nakon inauguracije, Tramp je stigao u Davos, mjesto poznato po tome da se tamo okuplja globalna politička i finansijska elita, a gdje cijene luksuznih vikendica dostižu i do 4,4 miliona dolara. Njegovi kritičari ukazuju na očigledan nesklad između ambijenta u kojem nastupa i njegove poruke o pomoći građanima koji se svakodnevno suočavaju s rastućim troškovima života. Kako je najavljeno iz Bijele kuće, Tramp će u govoru iznijeti planove kojima, prema njegovim riječima, želi učiniti stanovanje dostupnijim prosječnim Amerikancima.

Ipak, primjetno je da je u dosadašnjem mandatu više pažnje posvetio vanjskopolitičkim pitanjima nego domaćim izazovima vezanim za cijene nekretnina. Među mjerama koje se spominju nalaze se otkup hipotekarnih obveznica u vrijednosti od 200 milijardi dolara s ciljem smanjenja kamata na stambene kredite, kao i zabrana velikim institucionalnim investitorima da kupuju kuće za jednu porodicu, potez za koji Tramp tvrdi da bi mogao ublažiti rast cijena nekretnina.

Ipak, analitičari upozoravaju da bi efekti ovih prijedloga mogli biti ograničeni, jer je ključni problem na američkom tržištu stanovanja nedostatak novih stambenih jedinica. Upravo taj manjak, uz stalni rast potražnje, održava visoke cijene, zbog čega stručnjaci smatraju da Trampovi prijedlozi ne zadiru dovoljno duboko u dugoročne uzroke krize. Dodatne kritike izazvalo je i njegovo pojavljivanje u Davosu među najbogatijim i najutjecajnijim ljudima svijeta. I pristalice i protivnici ističu da takvo elitno okruženje slabi poruku o brizi za srednju i radničku klasu.