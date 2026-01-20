Bijeg zatvorenika ISIL-a u Shaddadiju izazvao nove sigurnosne napetosti u Siriji

Sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je iz zatvora u Shaddadiju pobjeglo oko 120 pritvorenih pripadnika ISIL-a, dok kurdski portal Rudaw prenosi izjavu glasnogovornika Sirijskih demokratskih snaga Farhada Šamija (Farhad Shami), koji tvrdi da je iz pritvora pobjeglo čak oko 1.500 zarobljenika.

Kako navodi ministarstvo, nakon bijega zatvorenika u zatvor Shaddadi ušle su jedinice sirijske vojske zajedno sa specijalnim snagama Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom sigurnosnih operacija u gradu i okolnim područjima ponovo je uhapšen 81 odbjegli pritvorenik, dok se potraga za preostalim bjeguncima i dalje nastavlja.

Ranije je sirijska vojska saopćila da je „određeni broj“ boraca takozvane Islamske države pobjegao iz zatvora koji se nalazio pod kontrolom Sirijskih demokratskih snaga (Syrian Democratic Forces – SDF) u istočnom gradu Shaddadiju, optužujući SDF da je omogućio njihovo puštanje na slobodu.

Nakon višednevnih sukoba s vladinim snagama, SDF je u nedjelju pristao na povlačenje iz provincija Raqqa i Deir al-Zor. Riječ je o većinski arapskim provincijama koje su godinama bile pod upravom SDF-a i u kojima se nalaze najznačajnija sirijska naftna polja.

U međuvremenu, sirijski predsjednik Ahmed al-Šara (Ahmed al-Sharaa) razgovarao je telefonom s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump). Tokom razgovora, dvojica predsjednika naglasila su važnost očuvanja jedinstva i suvereniteta sirijske teritorije, kao i podrške svim inicijativama koje vode ka stabilnosti zemlje.

Sagovornici su također istakli potrebu za garantovanjem prava i zaštitom kurdskog naroda u okviru sirijske države te su se saglasili da nastave saradnju u borbi protiv terorističke organizacije „ISIS“ i uklanjanju njenih sigurnosnih prijetnji.