Orban optužuje "njemačku ratnu trojku" za ratne pripreme u Evropi

Mađarski premijer Viktor Orban, poznat po tvrdoj retorici, uputio je oštre kritike na račun, kako je naveo, „ratnih priprema Brisela“, poručivši da Evropu trenutno predvodi „njemačka ratna trojka“.

Time je aludirao na njemačkog kancelara, predsjednicu Evropske komisije i lidera Evropske pučke stranke (EPP).

Obraćajući se na skupu u Budimpešti, Orban je optužio njemačke političke lidere da su „najveći ratni huškači“, tvrdeći da se iz Brisela provode ozbiljne pripreme za rat.

- Evropom sada upravlja njemačka ratna trojka: predsjednica EU Komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) je Njemica. Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), očigledno. I vođa najveće frakcije u Evropskom parlamentu, predsjednik Evropske pučke stranke (EPP) Manfred Veber (Manfred Weber), također je Nijemac - naglasio je Orban.

Prema njegovim riječima, upravo ovo troje njemačkih političara „oblikuje današnju ratnu politiku Evrope“. Dodao je da moraju obustaviti, kako ih je nazvao, ratne pripreme, upozorivši da bi u suprotnom „naši unuci morali platiti cijenu“.