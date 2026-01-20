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OGROMNA TRAGEDIJA

Španski premijer proglasio trodnevnu žalost nakon smrtonosne željezničke nesreće: Poginulo najmanje 40 ljudi

Ova nesreća predstavlja najtežu koju je Španija zabilježila u posljednjih više od deset godina

Željeznička nesreća. Platforma X

A. O.

20.1.2026

Španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost zbog nesreće u kojoj je poginulo najmanje 40 osoba. 

Više od 120 ljudi je povrijeđeno kada su vagoni voza koji je išao prema Madridu iskočili iz šina i prešli na suprotne pruge, sudarivši se s nadolazećim vozom u Adamuzu u nedjelju navečer.

Ova nesreća predstavlja najtežu koju je Španija zabilježila u posljednjih više od deset godina. Prema riječima ministra saobraćaja Oskara Puentea (Óscar Puente), sila sudara odgurnula je vagone drugog voza u nasip, a većina poginulih i povrijeđenih nalazila se u prednjim vagonima tog voza, koji je putovao južno od Madrida prema Huelve.

Sančez je u ponedjeljak poslijepodne posjetio mjesto nesreće zajedno s visokim zvaničnicima. Tip voza koji je učestvovao u nesreći bio je Freccia 1000, sposoban dostići brzinu do 400 km/h.

Podsjećanja radi, Španija je 2013. godine doživjela najgoru nesreću brzog voza u Galiciji, kada je poginulo 80 ljudi, a 140 je povrijeđeno. 

Danas španska mreža brzih željeznica spada u drugu najveću na svijetu, odmah iza Kine, povezujući više od 50 gradova širom zemlje.

# NESREĆA
# ŠPANIJA
# PEDRO SANCHEZ
# VOZOVI
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