Španski premijer proglasio trodnevnu žalost nakon smrtonosne željezničke nesreće: Poginulo najmanje 40 ljudi

Španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost zbog nesreće u kojoj je poginulo najmanje 40 osoba.

Više od 120 ljudi je povrijeđeno kada su vagoni voza koji je išao prema Madridu iskočili iz šina i prešli na suprotne pruge, sudarivši se s nadolazećim vozom u Adamuzu u nedjelju navečer.

Ova nesreća predstavlja najtežu koju je Španija zabilježila u posljednjih više od deset godina. Prema riječima ministra saobraćaja Oskara Puentea (Óscar Puente), sila sudara odgurnula je vagone drugog voza u nasip, a većina poginulih i povrijeđenih nalazila se u prednjim vagonima tog voza, koji je putovao južno od Madrida prema Huelve.