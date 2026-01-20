Američki državljanin tvrdi da su ga Trampovi agenti nasilno izveli iz kuće u Minesoti

Savezni imigracijski agenti razvalili su vrata i na nišan uzeli američkog državljanina u njegovoj kući u Minnesoti bez sudskog naloga, a zatim ga u donjem vešu izveli na ulicu na temperaturama ispod nule, tvrdi njegova porodica i pokazuju snimci koje je pregledala agencija AP.

Čong Laj Tao (Chong Ly Thao) ispričao je za AP da ga je u nedjelju poslijepodne probudila snaha i rekla mu da agenti američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) snažno lupaju na vrata njegove kuće u St. Paulu.

Uperili pištolj

Rekao joj je da ne otvara. Maskirani agenti su zatim nasilno upali i uperili oružje u članove porodice, vičući na njih, prisjetio se Tao.

- Tresao sam se. Nisu pokazali nikakav nalog, samo su razvalili vrata - rekao je za AP.

Tao, koji je decenijama američki državljanin, kaže da je tokom privođenja zamolio snahu da pronađe njegovu ličnu kartu, ali su mu agenti rekli da je ne žele vidjeti.

Umjesto toga, dok je njegov četverogodišnji unuk gledao i plakao, Tao je izveden u lisicama, noseći samo sandale i donji veš, s dekom prebačenom preko ramena.

Kako je ispričao, agenti su na kraju shvatili da je američki državljanin bez kriminalnog dosjea te su ga, nakon sat ili dva, vratili kući. Tamo su ga tada prisilili da im pokaže ličnu kartu i potom otišli bez izvinjenja što su ga priveli i razbili vrata, rekao je Tao.

"Ciljana operacija"

Američko Ministarstvo za domovinsku sigurnost (DHS) opisalo je akciju ICE-a u Taoovom domu kao "ciljanu operaciju" u potrazi za dvojicom osuđenih seksualnih prijestupnika.

- Američki državljanin živi s ova dva osuđena seksualna prijestupnika na lokaciji na kojoj je izvedena operacija - naveli su iz DHS-a.

DHS nije odgovorio na upit Associated Pressa da navede identitete "dvojice osuđenih seksualnih prijestupnika" niti da objasni zašto je agencija vjerovala da se nalaze u Thaoovoj kući.