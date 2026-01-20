Više od 30 plaža u Sidneju zatvoreno nakon napada morskih pasa

Više od 30 plaža u sjevernim predgrađima Sydneya zatvoreno je nakon niza napada morskih pasa. Sve plaže u gradskom području Northern Beaches zatvorene su nakon napada morskog psa u ponedjeljak navečer, objavila je policija.

Muškarac, za koga se vjeruje da je u dvadesetim godinama života, u kritičnom je stanju nakon što ga je ugrizao morski pas na plaži Manly, saopćile su vlasti.

U odvojenom incidentu u ponedjeljak u obližnjem Dee Whyju, mladi surfer nije ozlijeđen kada mu je morski pas odgrizao komad daske za surfanje, izvijestio je javni emiter programa Australian Broadcasting Corp (ABC).

U međuvremenu, dalje na sjeveru, 39-godišnji muškarac prevezen je u bolnicu s lakšim povredama u utorak, prenosi ABC.

Dvanaestogodišnji dječak u kritičnom je stanju nakon ugriza morskog psa na plaži u luci Sydney u nedjelju.

Podaci Taronga Conservation Society Australia pokazuju da je u januar zabilježeno najviše morskim psima od 2015. u najmnogoljudnijoj australskoj državi, gdje su takvi napadi generalno rijetki.

- Prelivanje otpadnih voda od jakih kišnih oluja tokom vikenda stvorilo je uslove za niz napada morskih pasa - izjavio je stručnjak za morske pse Univerziteta u Sydneyju Christopher Pepin-Neff.

- Oticanje padinskih voda također može stvoriti nepovoljnu situaciju, a morske pse prirodno privlače ta mutna područja kako bi se hranili - rekla je Victoria Camilieri-Asch, stručna konsultantica u Shark Ethology Australia.

U prosjeku je 20 ljudi povrijeđeno od morskih pasa, a 2,8 smrtno stradalo u Australiji svake godine u posljednjoj deceniji, sudeći po australskoj bazi podataka o napadima morskih pasa Društva za zaštitu prirode Taronga Australia, prenosi Bloomberg.