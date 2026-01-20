Majka udavila petero djece u kadi: Policiji rekla da su bila u "duhovnoj opasnosti"

Jedan od najšokantnijih zločina u novijoj historiji SAD, dogodio se krajem juna 2001. godine, u mirnom predgrađu Hjustona, u američkoj državi Teksas.

Postporođajna depresija

Tada je 37-godišnja Andrea Džets (Andrea Jejts) ubila svoje petero djece, uzrasta od šest mjeseci do sedam godina, tako što ih je jedno po jedno udavila u kadi porodične kuće.

Ne dugo nakon zločina, Andrea je pozvala policiju i priznala šta je učinila. Nije pokušavala da pobjegne, već je sačekala dolazak patrole.

Djeca porodice Jejts - Noa, Džon, Pol, Luk i najmlađa Meri - pronađena su mrtva u sopstvenom domu. Zločin je šokirao američku javnost i ubrzo postao jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih krivičnih slučajeva posljednjih decenija.

Istragom je utvrđeno da je Andrea imala dijagnozu postporođajne depresije i psihoze, da je hospitalizovana na psihijatrijskim odjeljenjima, kao i da je pokazivala suicidne sklonosti.

Medicinski izveštaji su, navodno, upozoravali da bi trudnoća mogla drastično pogoršati njeno stanje, ali je uprkos tome Andrea u periodu od sedam godina rodila petoro djece.

Prema sudskim spisima, kobnog jutra, 20. juna, suprug Rasel je otišao na posao, ostavivši Andreu kod kuće s djecom. Tokom otprilike jednog sata, ona je pojedinačno ubijala mališane.

Zakazala kao majka

Kasnije je istražnim organima izjavila da je “zakazala kao majka” i da su “djeca bila u duhovnoj opasnosti”, što je kasnije pripisano teškim zabludama izazvanim psihičkom bolešću.

Tokom 2002, Andrea je osuđena na doživotnu kaznu zatvora s mogućnošću pomilovanja nakon 40 godina. Međutim, presuda je kasnije poništena, pošto je otkriveno da je sudski vještak Park Dik (Park Dic) lažno svjedočio.