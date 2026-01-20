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NEPOZVANI GOST

Video / Gosti ostali u šoku kada su vidjeli ko uživa u hotelskom bazenu: Barem ima smještaj u odmaralištu sa pet zvjezdica

Video prikazuje krokodila koji uživa u bazenu

Krokodil u bazenu. Facebook

Dž. M.

20.1.2026

Gosti odmarališta u dalekom Kvinslendu, u Australiji, ostali su zatečeni kada su u bazenu zatekli "nepozvanog gosta". 

Čudan snimak pojavio se na društvenim mrežama i izazvao veliku pažnju javnosti. 

Video prikazuje krokodila koji uživa u bazenu. Kako se može naslutiti radi se o mladunčetu, ako je suditi prema njegovoj veličini. 

“Barem ima smještaj u odmaralištu sa pet zvjezdica“, “I krokodilima treba odmor“, “Neka mu neko donese piće pored bazena“, “Još jedan dan u dalekom Kvinslendu. Prilika za hrvanje sa krokodilom“, glasili su neki od komentara.

Australija je zemlja s različitim životinjskim staništima - pustinje, šume, močvare, planine i savane predstavljaju dom mnogim vrstama.

Na Petom kontinentu se mogu pronaći dvije vrste krokodila - slatkovodni i morski.

Obje vrste su opasne, sa jakim vilicama i šiljatim zubima. Krokodili prave zasjede kako bi uhvatili plijen, koristeći brzinu, snagu i smrtonosne čeljusti.

# KROKODIL
# BAZEN
# AUSTRALIJA
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