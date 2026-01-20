Video / Gosti ostali u šoku kada su vidjeli ko uživa u hotelskom bazenu: Barem ima smještaj u odmaralištu sa pet zvjezdica

Gosti odmarališta u dalekom Kvinslendu, u Australiji, ostali su zatečeni kada su u bazenu zatekli "nepozvanog gosta".

Čudan snimak pojavio se na društvenim mrežama i izazvao veliku pažnju javnosti.

Video prikazuje krokodila koji uživa u bazenu. Kako se može naslutiti radi se o mladunčetu, ako je suditi prema njegovoj veličini.

“Barem ima smještaj u odmaralištu sa pet zvjezdica“, “I krokodilima treba odmor“, “Neka mu neko donese piće pored bazena“, “Još jedan dan u dalekom Kvinslendu. Prilika za hrvanje sa krokodilom“, glasili su neki od komentara.