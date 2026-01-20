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MOGUĆNOST SASTANKA

Tramp objavio Makronovu poruku koju je dobio i provokativnu AI sliku: "Ne razumijem šta radi s Grenlandom"

Francuski predsjednik mu je poručio i da ne razumije šta radi s Grenlandom

Donald Tramp. AP

Dž. M.

20.1.2026

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) obavijestio je američkog predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa) da postoji mogućnost organizovanja sastanka G7 u Parizu u četvrtak poslijepodne. Ova informacija pojavila se na snimku ekrana poruka koje je Tramp podijelio na društvenoj mreži Truth Social, navodeći da je riječ o poruci koju mu je uputio Makron.

Francuski predsjednik mu je poručio i da ne razumije šta radi s Grenlandom te da bi mogao pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse da učestvuju na marginama sastanka, te je također pozvao Trampa na večeru s njim u Parizu u četvrtak.

Trampovi odgovori, ako ih je bilo, nisu bili dio snimka ekrana koji je objavio, a Bijela kuća i Makronov ured nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

- Prijatelju moj, potpuno smo usklađeni po pitanju Sirije. Možemo učiniti velike stvari po pitanju Irana. Ne razumijem šta radiš s Grenlandom. Hajde da pokušamo izgraditi velike stvari: mogu organizirati sastanak G7 nakon Davosa u Parizu u četvrtak poslijepodne. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse da učestvuju na marginama sastanka, hajde da večeramo zajedno u Parizu u četvrtak prije nego što se vratiš u SAD - navodi se u poruci.

Tramp je također podijelio sliku generiranu pomoću AI na kojoj razgovara s evropskim liderima u Bijeloj kući s američkom zastavom iznad Grenlanda.

Lideri EU trebali bi se sastati u Briselu u četvrtak navečer na vanrednom samitu, nakon Trampovih prijetnji da će uvesti nove carine za nekoliko zemalja EU zbog njegovog zahtjeva da preuzme Grenland.

# EMMANUEL MACRON
# AI
# DONALD TRUMP
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