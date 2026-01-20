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BILATERALNI SASTANAK

Zelenski ostaje u Kijevu: Ovo je razlog zašto ne putuje u Davos

Zelenski bi mogao otići na Svjetski ekonomski forum ako bude imao bilateralni sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom

Volodimir Zelenski. Platforma X

FENA

20.1.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zasad ostaje u Kijevu nakon velikih ruskih napada tokom noći i trenutno ne putuje u Davos, saopćio je novinar Axiosa, Barak Ravid, u utorak u postu na platformi društvene mreže X.

Zelenski bi mogao otići na Svjetski ekonomski forum ako bude imao bilateralni sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donaldom Trumpom), kako bi potpisao "sporazum o prosperitetu", dodao je novinar, pozivajući se na ukrajinskog zvaničnika.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvještaj. 

Rusija je tokom noći napala Ukrajinu s više od 300 dronova i "značajnim" brojem balističkih i krstarećih raketa.

# SASTANAK
# VOLODIMIR ZELENSKI
# KIJEV
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