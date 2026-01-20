Lider Zelene stranke: Velika Britanija treba razmotriti mogućnost protjerivanja SAD sa britanskih vojnih baza

Lider Zelene stranke, Zak Polanski (Zack Polanski), izjavio je da Velika Britanija treba razmotriti mogućnost protjerivanja Sjedinjenih Američkih Država sa britanskih vojnih baza.

Izlazak iz zemlje

Polanski je takođe naglasio da podržava izlazak zemlje iz NATO-a, kao i smanjenje troškova vezanih za kupovinu američkog oružja.

Polanski je za Guardian rekao kako vjeruje da bi se Velika Britanija trebala odviknuti od oslanjanja na američku vojnu saradnju, iako nije želio reći da li podržava trošenje većeg novca za zamjenu tih kapaciteta.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada britanski premijer Keir Starmer pokušava umiriti američkog predsjednika i odvratiti ga od prijetnji invazijom na Grenland i uvođenjem carina evropskim zemljama koje mu se protive.

- Mislim da je prilično zabrinjavajuće što smo sebi dozvolili da postanemo toliko ovisni o američkim interesima i da mnogo toga zavisi od toga da li je (Donald Tramp) Donald Trump dobro raspoložen ili ne", istakao je.

Službena politika

Na pitanje da li SAD smatra većom prijetnjom od Rusije, rekao je da misli da je Tramp opasan, ali da je Putin spreman ići dalje.

Vođa Zelene stranke rekao je da podržava izlazak Velike Britanije iz NATO-a, iako to nije službena politika Zelene stranke.

Polanski je optužio Starmera da je naklonjen Donaldu Trampu, dodajući da želi da se Velika Britanija odvikne od uvoza američkog oružja čak i ako to ugrozi širi trgovinski odnos vrijedan 331 milijardu funti.

- Moramo se pobrinuti da su ljudi na koje se oslanjamo pouzdani saveznici, a Donald Trump to sigurno nije - rekao je.