Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

USIJANA ATMOSFERA

Lider Zelene stranke: Velika Britanija treba razmotriti mogućnost protjerivanja SAD sa britanskih vojnih baza

Polanski je za Guardian rekao kako vjeruje da bi se Velika Britanija trebala odviknuti od oslanjanja na američku vojnu saradnju

Zak Polanski. Platforma X

Dž. M.

20.1.2026

Lider Zelene stranke, Zak Polanski (Zack Polanski), izjavio je da Velika Britanija treba razmotriti mogućnost protjerivanja Sjedinjenih Američkih Država sa britanskih vojnih baza.

Izlazak iz zemlje 

Polanski je takođe naglasio da podržava izlazak zemlje iz NATO-a, kao i smanjenje troškova vezanih za kupovinu američkog oružja.

Polanski je za Guardian rekao kako vjeruje da bi se Velika Britanija trebala odviknuti od oslanjanja na američku vojnu saradnju, iako nije želio reći da li podržava trošenje većeg novca za zamjenu tih kapaciteta.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada britanski premijer Keir Starmer pokušava umiriti američkog predsjednika i odvratiti ga od prijetnji invazijom na Grenland i uvođenjem carina evropskim zemljama koje mu se protive.

- Mislim da je prilično zabrinjavajuće što smo sebi dozvolili da postanemo toliko ovisni o američkim interesima i da mnogo toga zavisi od toga da li je (Donald Tramp) Donald Trump dobro raspoložen ili ne", istakao je.

Službena politika 

Na pitanje da li SAD smatra većom prijetnjom od Rusije, rekao je da misli da je Tramp opasan, ali da je Putin spreman ići dalje.

Vođa Zelene stranke rekao je da podržava izlazak Velike Britanije iz NATO-a, iako to nije službena politika Zelene stranke.

Polanski je optužio Starmera da je naklonjen Donaldu Trampu, dodajući da želi da se Velika Britanija odvikne od uvoza američkog oružja čak i ako to ugrozi širi trgovinski odnos vrijedan 331 milijardu funti.

- Moramo se pobrinuti da su ljudi na koje se oslanjamo pouzdani saveznici, a Donald Trump to sigurno nije - rekao je.

# NATO
# LIDERI
# SAD
# VELIKA BRITANIJA
# AMERIKA
# ZACK POLANSKI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.