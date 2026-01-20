Evropski parlament usvojio prijedloge za jačanje dostupnosti esencijalnih lijekova

Evropski parlament usvojio je u utorak izvještaj kojim se predlažu mjere za povećanje dostupnosti i sigurnosti snabdijevanja esencijalnim lijekovima u Evropskoj uniji, uključujući jačanje domaće proizvodnje, koordinaciju nacionalnih zaliha i novu politiku javnih nabavki.

Izvještaj je usvojen sa 503 glasa za, 57 protiv i 108 suzdržanih, a cilj mu je smanjiti zavisnost EU od trećih zemalja i ojačati konkurentnost evropskog farmaceutskog sektora, navodi se na službenoj stranici EP.

Zastupnici podržavaju stvaranje industrijskih strateških projekata unutar EU radi modernizacije i povećanja proizvodnih kapaciteta, uz prioritetno finansiranje iz nacionalnih budžeta i višegodišnjeg finansijskog okvira EU. Kompanije koje dobiju javnu podršku morat će davati prednost snabdijevanju evropskog tržišta.

Prema prijedlogu, ugovorni organi u EU trebali bi primjenjivati kriterije nabavke koji favoriziraju proizvođače lijekova sa značajnim udjelom proizvodnje u EU. Također se naglašava važnost dobrovoljne prekogranične nabavke, posebno za lijekove za rijetke bolesti, antimikrobne lijekove i druge inovativne terapije.

Parlament traži i uspostavu mehanizma koordinacije nacionalnih zaliha i rezervnih zaliha kritičnih lijekova, uz mogućnost da Evropska komisija, kao krajnju mjeru, preraspodijeli lijekove među državama članicama u slučaju nestašica.

- Danas smo se složili oko jasnih prioriteta - koordinacije nacionalnih zaliha, jačanja konkurentnosti farmaceutske industrije EU i rješavanja nestašica lijekova. Cijena više ne može biti jedini kriterij pri dodjeli ugovora, sigurnost snabdijevanja i proizvodni kapaciteti unutar EU moraju se uzeti u obzir - rekao je izvjestilac Tomislav Sokol.

Parlament je sada spreman započeti pregovore s vladama EU o konačnom obliku zakona.

Prema podacima Evropske komisije, više od 50 posto prijavljenih nestašica lijekova uzrokovano je problemima u proizvodnji, uključujući nedostatak aktivnih supstanci.