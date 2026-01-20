Ovo je uzrok željezničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 40 ljudi

Stručnjaci koji istražuju uzrok iskakanja brzog voza u Španiji, u kojem je poginulo najmanje 40 ljudi, pronašli su slomljen spoj na šinama, prema izvoru upoznatom s početnim istragama nesreće.

- Iskočeni vagoni udarili su u voz koji je dolazio iz suprotnog smjera, gurnuvši ga s pruge niz nasip, u jednoj od najtežih željezničkih nesreća u Evropi u moderno doba - piše Reuters.

Prema navodima izvora tehničari na terenu, analizirajući šine, identificirali su istrošenost na spoju između dijelova šine, poznatom kao riblja ploča (fishplate), za koju su rekli da pokazuje da je kvar postojao već neko vrijeme.

Otkrili su da je neispravan spoj stvorio razmak između dijelova šine koji se širio kako su vozovi nastavili prolaziti prugom. Izvor, koji je odbio da bude imenovan zbog osjetljivosti pitanja, rekao je da tehničari vjeruju da je neispravan spoj ključan za utvrđivanje tačnog uzroka nesreće.