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PRIJE FORUMA U DAVOSU

Tramp: Danci ne mogu braniti Grenland, poslali su čamac tamo prije 500 godina, ali to ne znači da je njihov

Gledajte, mi moramo to imati. Moraju to završiti. Ne mogu to zaštititi, poručuje Tramp

Donald Tramp. AP

Z. V.

20.1.2026

Američki predsjednik Donald  Tramp (Trump) ponovno je izazvao reakcije izjavom o Grenlandu. Tramp je prije puta na forum u Davosu govorio o njegovoj inicijativi za preuzimanje Grenlanda prilikom čega je rekao da Danska ne može odbraniti taj otok.

Trump je na pitanje novinara o tome šta će reći evropskim liderima u Davosu o budućnosti Grenlanda, odgovorio da je uvjeren da se oni neće "previše protiviti".

- Gledajte, mi moramo to imati. Moraju to završiti. Ne mogu to zaštititi. Danci, to su divni ljudi i znam da su lideri veoma dobri ljudi, ali oni, oni čak ne idu tamo. I znate, jer je (njihov) čamac otišao tamo prije 500 godina i onda otišao, to vam ne daje pravo da to bude vaše - rekao je Tramp.

On je dodao da će se o ovoj temi razgovarati s raznim ljudima uz napomenu da je postignut veliki uspjeh u NATO-u, što Trump pripisuje ličnom angažmanu.

- Učinio sam više za NATO nego iko drugi. Mislim da ne biste imali NATO sada. Natjerao sam ih da idu na 5 posto i plaćaju, umjesto 2 posto i da ne plaćaju. Učinio sam više nego bilo koji drugi američki predsjednik za NATO do sada i vidjet ćemo kako će to ići, ali Grenland je veoma važan -  dodao je Tramp.

Komentirajući slanje evropskih trupa na Grenland, Tramp ističe "to nije bila vojska, poslali su nekoliko ljudi i to nije zbog mene već zbog Rusije".

- Ali znate, NATO upozorava Dansku već 20 godina, više od 25 godina. Upozoravali su Dansku na rusku prijetnju i nije samo Rusija, već i Kina - rekao je Tramp.

Tramp je zaključio da će ovogodišnji forum u Davosu "biti veoma zanimljiv".

# GRENLAND
# DONALD TRUMP
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