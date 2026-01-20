Tramp: Danci ne mogu braniti Grenland, poslali su čamac tamo prije 500 godina, ali to ne znači da je njihov

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovno je izazvao reakcije izjavom o Grenlandu. Tramp je prije puta na forum u Davosu govorio o njegovoj inicijativi za preuzimanje Grenlanda prilikom čega je rekao da Danska ne može odbraniti taj otok.

Trump je na pitanje novinara o tome šta će reći evropskim liderima u Davosu o budućnosti Grenlanda, odgovorio da je uvjeren da se oni neće "previše protiviti".

- Gledajte, mi moramo to imati. Moraju to završiti. Ne mogu to zaštititi. Danci, to su divni ljudi i znam da su lideri veoma dobri ljudi, ali oni, oni čak ne idu tamo. I znate, jer je (njihov) čamac otišao tamo prije 500 godina i onda otišao, to vam ne daje pravo da to bude vaše - rekao je Tramp.

On je dodao da će se o ovoj temi razgovarati s raznim ljudima uz napomenu da je postignut veliki uspjeh u NATO-u, što Trump pripisuje ličnom angažmanu.

- Učinio sam više za NATO nego iko drugi. Mislim da ne biste imali NATO sada. Natjerao sam ih da idu na 5 posto i plaćaju, umjesto 2 posto i da ne plaćaju. Učinio sam više nego bilo koji drugi američki predsjednik za NATO do sada i vidjet ćemo kako će to ići, ali Grenland je veoma važan - dodao je Tramp.