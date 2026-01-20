Lavrov odbacio Trampove tvrdnje da Rusija prijeti Grenlandu: To nije prirodni teritorij Danske

Dodao je da nema sumnje da zvaničnici u Vašingtonu razumiju da Rusija ne planira ništa slično, ali da Moskva ipak prati razvoj događaja vezanih za Trampov pokušaj da preuzme kontrolu nad Grenlandom.

- Nemamo nikakve veze s tim pitanjem - rekao je Lavrov novinarima u Moskvi.

Četiri petine površine Grenlanda, koji je dio Kraljevine Danske i ima manje od 57.000 stanovnika, prekriveno je ledom.

Tramp je preuzimanje Grenlanda obrazložio kao dio rastuće strateške borbe na Arktiku u kojoj učestvuju sile poput Rusije i Kine, kao i način da se osigura pristup ključnim mineralima.

Lavrov je povukao paralelu između Trampovih ambicija za Grenland i ruske aneksije Krima 2014. godine, navodeći da Crnomorsko poluostrvo u Ukrajini nije manje važno za rusku sigurnost nego što je Grenland za SAD.

Kazao je da Tramp vodi politiku zasnovanu na vlastitim moralnim standardima, a ne na međunarodnom pravu.

Lavrov je također dovodio u pitanje istorijske veze Danske s Grenlandom, opisavši ovo ostrvo kao "kolonijalno vlasništvo i neprirodan dio Danske".

Ruski ministar vanjskih poslova dodao je da Moskva želi saradnju sa susjednim državama na Arktiku, regiji bogatoj resursima koju globalne sile nastoje razvijati, prenosi DPA.